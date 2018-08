Sociedad

Quitan la custodia a unos padres por ser 'demasiado viejos', en Italia

16/09/2011

El Tribunal de menores de Turín ha quitado la custodia de su hija a unos padres por ser "demasiado viejos", puesto que ella tiene 58 años y él 70, según informa el diario 'La Stampa'.

Los magistrados del Tribunal han alegado que la niña, que fue concebida a través de la fecundación in vitro en el extranjero, podría "terminar huérfana con poca edad". Según han asegurado los jueces, los padres "no tuvieron en cuenta este problema" cuando tomaron la decisión de realizar la fecundación in vitro, sino que se dejaron llevar "por el deseo de satisfacer sus propias necesidad a cualquier coste".

Asimismo, el Tribunal recuerda que el padre abandonó durante casi 45 minutos a la niña llorando en el coche, aunque el padre asegura que "nunca la perdió de vista" y que tan sólo estaba "dejando la compra en casa".

Los magistrados afirman que cuando llegó la madre, preguntó si su hija estaba bien y el padre le dijo que sí, sin decirle que estaba en el coche llorando. La madre subió a la habitación sin preguntar más.

Además, los psicólogos del Tribunal han destacado que el padre tiene "descompensaciones de tipo disociativo y psicótico", mientras que la madre "no establece con su hija un contacto emotivo" e insisten en que la madre "muestra una herida narcisista intolerable".

Sin embargo, los padres, que insisten en "el amor incondicional" por su hija, han afirmado al rotativo que para ellos "ha sido como sufrir un robo" y han precisado que "la verdadera víctima es la niña" porque "ha sido robada a su familia de origen". La niña se encuentra ahora al cuidado de una familia de acogida y ve a sus padres cada 15 días, a la espera de que se celebre la audiencia preliminar del caso.