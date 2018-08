Sociedad

Huelva

Juan José Cortés: 'No he cometido ningún delito, soy inocente'

Redacción

23/09/2011

Cortés ha dicho que pone su "cargo como asesor jurídico del PP" a disposición del partido, aunque ha asegurado que está muy ilusionado con esta tarea.

Juan José Cortés, que ayer quedó en libertad con cargos tras ser detenido el martes después de un tiroteo en la barriada de El Torrejón en Huelva, ha defendido hoy su inocencia en su primera comparecencia pública tras el suceso.

En una multitudinaria rueda de prensa, Cortés ha dicho que pone su "cargo como asesor jurídico del PP" a disposición de este partido, aunque ha asegurado que está muy ilusionado con esta tarea que comenzó a raíz de la campaña que emprendió por toda España para recabar firmas para pedir la cadena perpetua tras el asesinato de su hija Mari Luz en 2008.

Cortés ha recalcado: "no he cometido ningún delito, soy inocente", para enfatizar que "el único delito que he podido cometer en mi vida es ser como soy. No le he hecho daño a nadie y no lo voy a hacer".

"No me explico qué ha podido pasar, mi cabeza está confusa", ha señalado, y ha añadido que la Justicia "tiene la última palabra" y que ha sido "un ciudadano ejemplar y siempre lo seré".