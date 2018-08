Sociedad

128 contratos

Convocan paros en Panda Security contra un ERE de extinción

Redacción

27/09/2011

Fuentes de LAB han anunciado movilizaciones de dos horas para el jueves y el viernes, que no cesarán, han advertido, "mientras la postura de la empresa sea mantener este expediente encima de la mesa".

El comité de empresa de la firma vasca de seguridad informática Panda Security ha convocadoen rechazo al ERE presentado por la dirección para extinguir 128 contratos.Según han denunciado hoy representantes del comité de empresa en el transcurso de una concentración desarrollada por LAB ante las oficinas de la empresa en Bilbao, la dirección presentó el pasado día 23 ante la autoridad laboral un ERE, que plantea la extinción de 120 contratos en la empresa matriz en esta ciudad y otros ocho adscritos a la delegación de Madrid.

Fuentes de LAB han anunciado movilizaciones, que no cesarán, han advertido, "mientras la postura de la empresa sea mantener este expediente encima de la mesa". Las fuentes han acusado a la dirección de recurrir a la destrucción de empleo "para solventar errores estratégicos y de expansión de los responsables" de la empresa.



Han señalado que los trabajadores han decidido en asamblea exigir a la dirección la retirada "inmediata" del expediente presentado con "la firme voluntad" de tratar de negociar todas las vías posibles "para la reconducción del rumbo" de la empresa, "siempre en igualdad de condiciones y fuera de la amenaza que supone una medida tan agresiva como es un ERE de extinción".



El comité de empresa ha criticado "la negativa rotunda" de la dirección a retirarlo y ha denunciado que los inversores propietarios de Panda Security "tienen la desvergüenza de afirmar" que si los trabajadores no firman el ERE "la empresa cerrará sus puertas en unos meses".



Según las fuentes sindicales, Panda Security ha obtenido beneficios en los últimos cinco años y es "totalmente viable".



"No permitiremos -han indicado- que se destruyan puestos de trabajo gratuitamente mediante ningún expediente". "No cederemos a ningún chantaje", han avisado.