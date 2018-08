Sociedad

En 30 años

Dos empleados estuvieron expuestos a amianto en el Hospital Donostia

Redacción

29/09/2011

Osalan ha constatado la exposición a amianto, sin medidas de protección, de un electricista y un fontanero enfermos por esta razón. CCOO califica de "escandalosa" la falta de medidas preventivas.

Técnicos de Osalan han confirmado dos casos de amianto en dos trabajadores que realizaron sus labores entre los años 70 y 90 en el Hospital Aranzazu de Donostia-San Sebastián, según ha informado Comisiones Obreras de Euskadi.

La investigación de Osalan ha sido consecuencia de las denuncias realizadas por este sindicato por incumplimiento por parte de Osakidetza de medidas de prevención entre los años 70 y 90 (tres décadas) en el citado hospital, medidas relacionadas con la exposición al amianto de trabajadores de mantenimiento del centro hospitalario. En la actualidad, se realiza un inventario de la existencia de esta fibra cancerigena instalada y del personal que estuvo expuesto a la misma.

Los casos investigados son, siempre según Comisiones, el de un empleado, recientemente jubilado, tras ejercer durante 18 años tareas como fontanero y calefactor. El trabajador se encargaba de la sustitución de placas en los precalentadores de cocina y en la zona de radioterapia, utilizando guantes de amianto en tareas sobre las juntas de las bridas para evitar fugas de vapor, reparación y sustitución de tuberías de fibrocemento o desagües de depósitos de agua.

El otro caso, es el de un electricista con 36 años de antigüedad en el hospital, al que se le concedió la incapacidad absoluta por enfermedad común a consecuencia de cáncer de pulmón y uno anterior de tiroides. Se encargó, hasta 1990, de la reparación de estufas de laboratorio, ebullidores o autoclaves portátiles, rompiendo, cortando y raspando placas de amianto al cambiar las resistencias averiadas. En este caso, además se considera que este operario estuvo expuesto a radiación X ionizante y a radiaciones microondas no ionizantes entre los años 70 y 80, no quedando probado si estuvo o no expuesto a radiaciones de cobalto.

Para CCOO, la ausencia de medidas de protección en estos casos supone "un auténtico escándalo tratándose de un centro sanitario publico que ofrece una precaria protección de la salud de sus trabajadores".