El Supremo avala el divorcio de una mujer en coma

05/10/2011

Según la Audiencia alavesa, "no sería lógico que el esposo pudiera obtener el divorcio en cualquier momento y que no pueda solicitarlo la esposa a través de sus tutores".

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado la legitimidad de los padres de una mujer que quedó en coma a raíz de un accidente de tráfico a solicitar, como tutores suyos, el divorcio de su esposo, que le fue concedido al comprobar que antes del accidente existía "un cierto desafecto entre los cónyuges".



Así lo acuerda la Sala de lo Civil del TS al confirmar la sentencia de divorcio dictada por la Audiencia Provincial de Araba el 5 de junio de 2008, en la que estableció que "los tutores están legitimados para ejercitar la acción de divorcio".



El marido se opuso al divorcio alegando que los padres de su mujer carecían de legitimidad para instar el procedimiento, aunque apoyó la disolución de la sociedad de gananciales matrimonial, lo que le fue concedido.



La mujer, Raquel M.N., contrajo matrimonio con Miguel Ángel S.G. el 16 de mayo de 1998 y no tuvieron hijos. Casi dos años después, el 11 de marzo de 2000, sufrió un accidente de tráfico que la dejó tetrapléjica y en estado de coma.

En un primer momento, le fue concedida la tutela a su marido, pero finalmente esa tutela recayó en sus padres "por razón de su mayor disponibilidad para hacerse cargo" de ella.