Sociedad

Agresión en El Aaiún

Meyer sufre rotura fibrilar en un lado del cuello y policontusiones

Redacción

31/10/2011

El europarlamentario de IU, Willy Meyer, y el candidato al Congreso por Tenerife por IU, José Pérez Ventura, han sido agredidos cuando descendían de un avión en El Aaiún por la policía marroquí.

El eurodiputado Willy Meyer sufre rotura fibrilar en el lado izquierdo del cuello y policontusiones como consecuencia de la agresión sufrida en la ciudad saharaui de El Aaiún, según el parte médico del hospital donde fue atendido, facilitado por IU.

Tras aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria, el eurodiputado fue atendido en el Servicio de Urgencias del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas debido a las magulladuras sufridas durante la agresión.

Según su relato, recibió diversos golpes y empujones de forma directa, además de las contusiones provocadas al caer por la escalerilla del aparato.

El parte médico indica que presenta una "rotura fibrilar en el lado izquierdo del cuello, policontusiones, así como la tensión

arterial muy elevada". Ha sido tratado con fármacos y, tras el reconocimiento efectuado, ha sido dado de alta del centro hospitalario.

Según su relato, cuanto trató de descender del avión fue "inmediatamente rodeado por policías de paisano y militares de uniforme", quienes le zarandearon "en la propia escalerilla" de la aeronave. "El comandante les avisó de que me estaban zarandeando en territorio español, y de que yo no estaba en territorio del Sáhara.



Les advirtió que me dejaran, que yo era un diputado europeo, pero esto no sirvió para nada porque me siguieron empujando y

zarandeando", ha apostillado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha condenado la agresión sufrida por el eurodiputado Willy Meyer y ha anunciado que este mismo lunes enviará una nota formal de protesta a las autoridades marroquíes para pedir que se aclare lo sucedido y exigir responsabilidades.