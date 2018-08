Sociedad

Desaparece un empresario murciano durante un viaje de trabajo en Iruña

Redacción

10/11/2011

Se trata de Antonio Saorín, de 41 años y responsable de la empresa de montaje de expositores de ferias del mismo nombre.

La familia de un empresario murciano ha denunciado ante la Guardia Civil su desaparición ya que no han podido contactar con él desde la tarde del pasado martes, cuando se encontraba en las cercanías de Valencia durante un viaje de trabajo a Pamplona.



Se trata de Antonio Saorín, de 41 años y responsable de la empresa de montaje de expositores de ferias del mismo nombre, que viajaba en una furgoneta rotulada y que dijo encontrarse a la altura de Valencia en las sendas llamadas que efectuó a su mujer y a compañeros de trabajo.



Su hermano, José Pascual Saorín, ha explicado hoy que los dos teléfonos móviles que lleva no dan señales de estar operativos, y que tenía previsto viajar a Pamplona, Vitoria-Gasteiz y Barcelona antes de regresar a Murcia.



También ha comentado que en la tarde de la desaparición habló con él por teléfono mientras conducía en dirección a Pamplona y "todo era normal".



Según José Pascual Saorín, la Guardia Civil no tiene constancia de ningún accidente de tráfico en ese recorrido y está buscando a su hermano en hoteles y aeropuertos.



Su familia ha distribuido hoy carteles con fotos de este empresario y de la furgoneta que conducía, una Opel Vivaro con

matrícula 3084 FMN.