Sociedad

Sanidad

El alcalde de Oyón aplaza la huelga de hambre

Redacción

14/11/2011

El alcalde criticó la "insostenibilidad" que ha creado la decisión de la Consejería de Salud riojana. "Ambos gobiernos están obligados a llegar a un acuerdo", dijo Garrido.

El alcalde de la localidad alavesa de Oyón, Rubén Garrido (PP), ha decidido posponer al próximo jueves, "si fuera necesario", la huelga de hambre que tenía previsto iniciar este miércoles, en protesta por la decisión del Gobierno riojano de dejar de prestar asistencia médica especializada a los pacientes de su municipio y de otras localidades alavesas próximas a Logroño.



Garrido había amenazado con emprender una huelga de hambre por la negativa del Gobierno de La Rioja a atender a pacientes alaveses que se trasladen al hospital riojano de San Pedro en vez de al de su referencia. De no solucionarse el problema, que afecta a unos 10.000 usuarios según cálculos del representante del PP, el regidor iniciaría una huelga de hambre ante la puerta del Palacete de Gobierno de Logroño, en la calle Vara de Rey.

Garrido criticó la "insostenibilidad" que ha creado la decisión de la Consejería de Salud riojana de señalar a sus homólogos vascos diciendo que ellos son los responsables de asistir a este grupo de pacientes. "Ambos gobiernos están obligados a llegar a un acuerdo", dijo Garrido. "No sé en qué términos, pero lo que está claro es que no se puede tomar como 'rehenes' a los oyoneses y sus vecinos mientras se negocia la cuestión".

Garrido, que no tiene miedo de llegar "hasta las últimas consecuencias" hasta resolver el debate, hablo con Mariano Rajoy sobre este mismo asunto. "Rajoy me expresó su convicción de que no es posible romper la solidaridad interterritorial que ha venido rigiendo en Sanidad hasta la fecha en relación a la atención de pacientes por razones geográficas a pesar de que dependan de comunidades diferentes".

Gobierno Vasco

Por su parte, el viceconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Jesús María Fernández, se reunirá este lunes en Madrid con el secretario general de Sanidad del Ejecutivo central, Alfonso Jiménez, para buscar una solución al problema generado con la decisión del Gobierno riojano de dejar de prestar atención sanitaria especializada a los pacientes de municipios alaveses cercanos a Logroño.



El Ministerio de Sanidad ha acusado al Gobierno de La Rioja de "incumplir" el principio de cooperación entre administraciones sanitarias, al haber dejado de prestar asistencia especializada a los pacientes de municipios alaveses cercanos a Logroño. Además, ha afirmado que, mientras Euskadi y La Rioja negocian un acuerdo, es "imprescindible" restablecer el servicio.



Vecinos de la comarca de Rioja Alavesa se concentrarán el miércoles en la plaza mayor de Oyón bajo el lema 'Rioja Alavesa, Sanidad, Solución Ya! Arabako Errioxa, Osasuna, Konponbidea Orain!' para exigir una solución a la "desasistencia sanitaria" en La Rioja.