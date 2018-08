Sociedad

Violencia contra las mujeres

Más de un millón y medio de españolas han sido maltratadas alguna vez

Redacción

16/11/2011

400.000 padecen hoy la violencia de género. El Observatorio de Violencia Doméstica y de Género incide en que hay que "aflorar esa cifra oculta de maltrato que es muy difícil de cuantificar".

Más de un millón y medio de mujeres, el 6,3% de la población femenina de España, ha sufrido malos tratos alguna vez en su vida y unas 400.000 son víctimas de la violencia de género actualmente, según las estimaciones oficiales ofrecidas por la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán.

En declaraciones a los medios en la inauguración del IV Congreso que organiza esta institución adscrita al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montalbán ha incidido en la necesidad de "aflorar esa cifra oculta de maltrato que en algunos casos termina en muerte" y que es "muy difícil de cuantificar".

"Me preocupa especialmente que mayoritariamente no denuncien", ha señalado en relación a las mujeres que son asesinadas cada año, 53 en lo que va de 2011. "Las que han denunciado son las menos, y estos casos los analizamos uno a uno, pero sí que es veerdad que entre siete y ocho de cada diez no han denunciado previamente y es muy importante que se acerquen a las instituciones para que se pueda activar el sistema de protección", ha señalado.

En total, durante el primer semestre de este año, los juzgados recogieron 66.839 denuncias, algo más de 370 diarias. En 2010 la cifra de denunciantes ascendió a 134.105 y, entre 2007 y 2011, se ha producido un incremento general del seis por ciento. Sin embargo, en lo que va de año 53 mujeres han sido asesinadas por hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación y de ellas, el 73,6% no había denunciado.