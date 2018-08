Sociedad

En Valencia

Denuncian a una peña de jubilados por apostar céntimos a las cartas

Redacción

18/11/2011

Los 500 jubilados afectados llevan "años jugando" y aseguran que lo recaudado se destina a pagar los gastos de mantenimiento de las instalaciones. Se enfrentan a una multa de 600.000 euros.

La Policía ha denunciado a una peña de jubilados de Puerto de Sagunto, Valencia, por apostar 10 ó 20 céntimos en cada partida de cartas y se enfrentan a una multa de hasta 600.000 euros.

Los 500 jubilados afectados, de entre 76 y 92 años, llevan años jugando entre 10 y 20 céntimos al bingo y a las cartas para pasar el rato por las tardes y aseguran que el dinero que recaudan se destina a pagar los gastos de mantenimiento de las instalaciones y nada más.

La Ley de la Generalitat valenciana que regula el juego y las apuestas, sin embargo, limita prácticas como el bingo a locales previamente autorizados. Esa normativa, que contempla sanciones de hasta 600.000 euros, excluye de la prohibición los juegos de "puro pasatiempo" que no sean objeto de explotación lucrativa por los jugadores.

El vicepresidente de la peña, Manuel Ríos, por su parte, ha recordado que han llegado a destinar dinero para actos benéficos, como los 2.700 euros que entregaron a los damnificados por el terremoto de Haití.

Por el momento, no han dejado de jugar a las cartas pero sí han tenido que renunciar a apostar dinero en cada partida para no incumplir la ley local que prohíbe estas apuestas fuera de casinos y bingos. Muchos dicen que "ya no es lo mismo" y han dejado de acudir al club.

No es la primera vez que esta peña se encuentra con una situación similar, ya que en el año 2000 recibieron una multa de 200.000 pesetas (1.200 euros) por jugar al bingo en las mismas instalaciones, pero la justicia les dio finalmente la razón y les devolvieron el dinero de la multa, con intereses incluidos.