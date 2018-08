Sociedad

Juicio por asesinato

Acusado de asesinato dice que tuvo relaciones con la víctima y se fue

Redacción

22/11/2011

Según el informe de la acusación particular, este joven mantuvo un forcejeo con la víctima y en un momento dado le propinó un golpe en la cabeza que le dejó "aturdido".

Un joven argelino acusado de asesinar a un hombre de 58 años en su domicilio de Bilbao en junio de 2009 ha asegurado hoy que mantuvo relaciones sexuales con la víctima y después abandonó el piso, por lo que no sabe quién o cómo mataron a esta persona.



Este joven, J.B.A., de 22 años cuando se cometió el crimen, ha declarado hoy en la primera sesión del juicio con jurado que se celebra por estos hechos en la Sección Primera de la Audiencia de Bizkaia y que se prolongará hasta el próximo día 30.



Según la versión del acusado, quien únicamente ha contestado a las preguntas de su abogado, los hechos sucedieron en la noche del 26 al 27 de junio de 2009 cuando se encontraba en la calle y la víctima, J.F.A., de 58 años, y a quien no conocía, entabló conversación con él.



Ha asegurado que ambos estaban borrachos y que el fallecido le invitó a su casa para seguir bebiendo y oír música. El acusado, que ha dicho que también consumió drogas, aceptó porque en ese momento vivía con miedo debido a un altercado que había tenido previamente con un grupo de marroquíes y porque "al tratarse de una persona de aquí", le dio confianza.



Una vez en el domicilio, la víctima le propuso mantener relaciones sexuales y él accedió.



"Vuelve, vuelve"



Tras finalizar las relaciones sexuales, notó una "presencia extraña" en la casa y creyó oír la voz de uno de los marroquíes que le habían agredido con anterioridad, por lo que se fue de la vivienda, mientras oía al hombre que le decía "vuelve, vuelve". Ha asegurado desconocer si la víctima vivía solo o en compañía y ha manifestado que tras este episodio no le volvió a ver.



Según el informe de la acusación particular, este joven mantuvo un forcejeo con la víctima cuando le propuso mantener relaciones sexuales y en un momento dado, le propinó un golpe en la cabeza que le dejó "aturdido". En esa situación, con la víctima en el suelo, el acusado se colocó encima y le provocó la muerte por asfixia y sofocación con una funda de neopreno y una almohada, según la acusación particular y el Ministerio Fiscal.