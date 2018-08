Sociedad

Conflicto sanitario

Patxi López acusa a La Rioja de querer derivar los abortos a Euskadi

Redacción

02/12/2011

El presidente riojano, Pedro Sanz, ha propuesto que el sistema sanitario vasco se haga cargo de unas 500 interrupciones voluntarias de embarazo de riojanas a cambio de atender a pacientes vascos.

El lehendakari, Patxi López, ha acusado hoy al presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, de intentar impedir que las mujeres puedan abortar en su Comunidad Autónoma, derivándolas a Euskadi.

Patxi López ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento Vasco para referirse a la polémica desatada después de que el Gobierno riojano decidiera dejar de atender a los pacientes de la Rioja alavesa.

El lehendakari ha dicho que la posición del ejecutivo riojano y, especialmente, de su presidente es "totalmente inadmisible", porque atenta contra el derecho a una prestación sanitaria universal.

Ha explicado que la postura de Sanz no es nueva, porque ha "hecho de su particular guerra a lo vasco, de su sentimiento antivasco, su base electoral", aunque ha apuntado que puede haber otras "razones ocultas" en esta última polémica.

Se ha referido a la última propuesta de La Rioja para cerrar un acuerdo que contemplaba la petición de que el sistema sanitario vasco se hiciera cargo de unas 500 interrupciones voluntarias de embarazo de riojanas.

El lehendakari ha manifestado que "parece que no le gusta (a Sanz) que las mujeres de su comunidad puedan abortar, tal y como recoge la ley, y como legalmente no puede impedirlo, al menos quiere que no lo hagan en su territorio".



El lehendakari, que no se había pronunciado públicamente hasta hoy sobre este conflicto, ha sido muy crítico con el Gobierno de La Rioja, que ha planteado unos requisitos para el acuerdo "totalmente inadmisibles".

Ha insistido en que no va a permitir que Sanz, "para relanzar su carrera política, juegue con la salud de los vascos" y ha aclarado que el Gobierno de Vitoria-Gasteiz no va a abrir "ninguna guerra con las comunidades vecinas y no va a utilizar a los pacientes como munición de enfrentamientos demagógicos".

El lehendakari ha dicho que el Estado de las autonomías, también en lo referente a la Sanidad, "funciona muy bien y deja de funcionar cuando alguien lo quiebra, cuando alguien como el presidente de La Rioja quiere dinamitar el sistema".

Tras anunciar que el Gobierno Vasco utilizará "todas las posibilidades legales e institucionales" para defender la universalidad de la Sanidad en España, Patxi López ha lamentado el "silencio clamoroso" del futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Por ello, le ha enviado una carta y también a la ministra en funciones de Sanidad, Leire Pajín, para que intervengan de forma inmediata en esta polémica y se restablezca la atención a los pacientes de la Rioja alavesa en Logroño.

Transporte gratuito

También ha anunciado que ha ordenado a su consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, que solicite a la Diputación Foral de Araba que, mientras se mantenga la situación actual, habilite transporte gratuito para que los pacientes de la Rioja alavesa se puedan trasladar a Vitoria-Gasteiz para recibir asistencia.