Cada vasco gastará de media unos 85,2 euros en el Sorteo de Navidad

08/12/2011

Cada vasco gastará este año una media de 85,2 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, según la cifra de consignación por habitante a 21 de octubre de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). No obstante, esta cantidad es sólo estimativa, ya que el dato no será definitivo hasta que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos el próximo 21 de diciembre. En el ámbito estatal, cada español gastará este año una media de 71,2 euros en comprar décimos para dicho sorteo. Los más de 70 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace LAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender. En concreto, el año pasado la consignación por habitante a 25 de octubre fue de 68,6 euros por habitante, mientras que, finalmente, el gasto real por persona en Lotería de Navidad fue de 57,6 euros.



