Martes y 13: Twitter también cree en las supersticiones

13/12/2011

Los fóbicos al número 13 vuelcan hoy en las redes sociales sus creencias, supersticiones y miedos en un día en el que, según la sabiduría popular, no conviene ni casarse ni embarcarse.

Este martes y 13 se ha convertido 'trending topic' en Twitter. Por ello, los usuarios han volcado sus opiniones, creencias, miedos y mitos sobre esta superstición. Aunque el refranero popular de España, Grecia y ciertos países de América del Sur invita a "no casarse ni embarcarse" en un día como hoy, muchos usuarios le han dado la vuelta a la numerología adversa y han tenido un recuerdo para el dúo de humoristas formado por Millán Salcedo y Josema Yuste, Martes y 13, y sus sketches parodiando a la periodista Encarna Sánchez y las famosas empanadillas.

"Seguramente Yuste y Millán estarán encantados con tanto tuit", han escrito en Twitter. Otros usuarios han destacado el simbolismo de la fecha de hoy (13-12-11). "¿Será la cuenta regresiva del fin del mundo?", se preguntan algunos. Asimismo, el humor ha vuelto a convertirse en uno de los invitados habituales de Twitter: "El Martes 13 odia al Viernes 13 por intrusismo profesional", ha escrito otro usuario.

Así, para la mayor parte de los mortales este martes y 13 será otro día de rutina más, para los triscaidecafóbicos será un motivo de angustia. La triscadecafobia es un síndrome que se caracteriza por un persistente, anormal e injustificado miedo al número 13. Este término proviene de la palabras griegas 'trece' (triscaideca) y 'fobia' (phobos). Si ese temor se une a cuando el 13 coincide en martes, los miedosos recibirán el nombre de trezidavomartifóbicos.

Y es que el número 13 nos ha seguido a lo largo de la Historia. Desde que el número de comensales de la última cena de Jesucristo fueran 13, este número está considerado de mal augurio.



En día 13, no cortarse el pelo ni las uñas

Entre las supersticiones más arraigadas están la de no tener 13 invitados en casa, no cortarse el pelo y las uñas ese día e incluso la creencia de los artistas de no subirse al escenario un 13 del mes. Las supersticiones llegan hasta tal punto que muchos hoteles se saltan este número y, al numerar sus habitaciones, pasan del 12 al 14 directamente.

No obstante, también hay quien cree que este número atrae la buena suerte y, por ello, es una de las cifras más elegidas en los juegos de azar. A cada uno nos toca elegir si este 13 será un día para pasar encerrados en casa o lo desafiaremos montados en un barco celebrando nuestro enlace matrimonial.