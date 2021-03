28/03/2021 12:20 Sociedad CORONAVIRUS Félix Zubia: "Las medidas tienen que ser coherentes, si no, se pierde credibilidad" EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA El jefe de servicio de la UCI del Hospital Donostia se ha mostrado crítico con las medidas del Gobierno Vasco para Semana Santa: "Si se toma una decisión, no puede ser para unos y no para otros". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Felix Zubia, jefe de servicio del Hospital Donostia. Imagen captada de un vídeo de EITB Media. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El Gobierno Vasco ha decidido esta semana adoptar nuevas medidas restrictivas para Semana Santa con el objetivo de frenar el aumento de casos de covid-19. El lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció el viernes que las localidades con una tasa de incidencia superior a 400 por 100.000 habitantes permanecerán cerradas a partir del lunes y que la hostelería de estas localidades tendrá un horario reducido en el interior. Sin embargo, también anunció una excepción: la gente que ya había hecho reserva para pernoctar fuera de casa podrá salir de las localidades en rojo o entrar en ellas.

Este planteamiento ha generado muchas críticas. Ayer, en el programa Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi, la oposición tachó de "improvisación y despropósito" las nuevas medidas de la CAV. Hoy, en el programa Osasun Etxea de Euskadi Irratia, el jefe de servicio de la UCI del Hospital Donostia, Félix Zubia, ha defendido que las medidas deben ser "íntegras y coherentes" porque, de lo contrario, "se pierde toda la credibilidad".

Por un lado, ha defendido que "estamos tardando en tomar medidas" y por otro, que las medidas adoptadas "no son correctas". "De nuevo estamos en una dinámica de sí pero no, y eso es decepcionante. En primer lugar, el uso de la tasa de 15 días conlleva que siempre vayamos tarde. La mayoría de los expertos dicen que además de la tasa de 15 días hay que utilizar la tasa de 7 días ya que cuando la de 7 días es superior en un 60% a la de 15 días indica que se ha iniciado un empeoramiento. Por eso no tiene sentido esperar hasta 15 días".

"Es por ello que creo que llegamos tarde, y, sobre todo, que si hay que tomar medidas, las medidas tienen que ser íntegras y coherentes. Si se toma una medida, no puede ser para unos y no para otros, para quien tiene reservas sí pero para otros no, porque se pierde toda credibilidad y se acrecenta el enfado de la gente. Y ya estamos bastante cansados y bastante desesperados".

El jefe de servicio de la UCI del Hospital Donostia describe la situación actual como "un círculo vicioso", "está claro que no hemos aprendido", y se ha mostrado muy preocupado por el impacto que el aumento de contagios en la calle pueda tener posteriormente en los hospitales. Cabe recordar que solo ayer 70 personas fueron hospitalizadas por coronavirus en la CAV.

"La vacunación es lo único que nos va a sacar de aquí" ha defendido Zubia, pero "va muy despacio" ha añadido. Por ello, ha reiterado la necesidad de mantener las medidas hasta que llegue la vacunación masiva.

En su intervención radiofónica, ha recordado que los aerosoles son lo que más peligro genera y que más que la limpieza de superficies y/o manos hay que poner el foco en tratar de evitar el contagio por aerosoles. "Hay que dar más importancia a la ventilación de los espacios cerrados, al buen uso de la mascarilla -incluso cuando se puede mantener una distancia de dos metros, ya que el virus queda evaporado en el aire- y a hacer todo lo posible al aire libre". Ha insistido en que los medidores de CO2 son muy eficientes, "por 90 euros los tenemos", y ha vuelto a pedir que no se mezclen grupos de convivencia.