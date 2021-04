09/04/2021 15:34 Sociedad coronavirus La vacuna de Moderna sigue protegiendo seis meses después, según un estudio eitb media Actualmente están en curso estudios para vigilar la inmunidad que genera la vacuna más allá de esos seis meses. Escuchar la página Escuchar la página

Las personas que reciben la vacuna contra la covid-19 de Moderna siguen mostrando altos niveles de anticuerpos seis meses después de la segunda dosis, según un estudio publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine.

La empresa estadounidense ha asegurado que las conclusiones de este análisis refuerzan su confianza en la protección que ofrece la vacuna.

Pfizer y BioNTech, cuya vacuna usa una tecnología similar, también informaron la semana pasada de que el producto sigue siendo altamente efectivo durante al menos seis meses, el tiempo durante el que se ha hecho el seguimiento de los voluntarios que participaron en la última fase de los ensayos clínicos.

En el caso de Moderna, el estudio analizó los anticuerpos de 33 personas adultas seis meses después de recibir la segunda dosis de la vacuna y mostró que prácticamente todos seguían mostrando niveles altos.

Según la empresa, actualmente se están llevando a cabo estudios para vigilar la inmunidad que genera la vacuna más allá de esos seis meses, además de otros ensayos clínicos sobre las variantes del virus que han ido apareciendo.