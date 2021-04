21/04/2021 10:47 Sociedad CORONAVIRUS Sagardui: "Hoy llegan las 6850 dosis de Janssen y mañana comenzaremos a vacunar" ANE SANTESTEBAN | EITB MEDIA En cuanto a la evolución de la pandemia, la consejera de Salud ha reconocido que todavía no hemos llegado al pico y que estamos en una situación de alto riesgo. Escuchar la página Escuchar la página

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha anunciado que las 6850 dosis de Janssen llegarán esta tarde y que comenzarán a administrarlas mañana mismo. En cuanto a las citas a través de la web de Osakidetza, Sagardui ha dicho que sólo se ha utilizado en algunos grupos y que ha tenido una buena acogida, ya que el 60% de las citas han sido a través de este sistema.

Tras la confirmación por parte de la Agencia Europea del Medicamento de que la vacuna de Janssen es segura y eficaz, Sagardui ha explicado en el programa Egun On Euskadi de ETB1 que esta tarde llegarán a Euskadi 6850 dosis de esta vacuna, que se distribuirá a los ciudadanos de entre 70 y 79 años con problemas de movilidad o en zonas dispersas.

"Me gustaría saber si todas las semanas vamos a recibir dosis de la vacuna de Janssen", ha admitido la consejera, ya que, "para organizar la vacunación, lo ideal sería saber de antemano de cuántas vacunas vamos a disponer".

En cuanto al sistema de citas vía SMS, que está causando revuelo, la consejera ha señalado que Osakidetza sólo ha utilizado este sistema en algunos grupos y ha reconocido que ha tenido una buena acogida, ya que, el 60 % se ha reservado cita a través de este sistema. "No creo que se pueda decir que el sistema no sea bueno, pero claro que se puede mejorar", ha reconocido.

En cuanto a la evolución de la pandemia, según Sagardui todavía no hemos llegdo al pico y la situación es realmente grave. "Aunque algunos indicadores hayan cambiado, de momento no vemos un cambio de tendencia", ha dicho, y ha añadido que hay indicadores que pueden dar pistas de que la epidemia puede moderarse, "pero no sabemos cuándo".

Después de que el doctor Félix Zubia haya dicho en Euskadi Irratia que hay mucha gente sin diagnosticar, Sagardui cree que para realizad pruebas de PCR es necesario que haya indicios o síntomas. "Si vemos que hay alguna fuente de contaminación, realizamos cribados. Y se vemos que es necesario, también llamamos a poblaciones enteras. ", ha recordado la consejera, quien ha recordado que hay más de 700 personas trabajando en las tareas de rastreo. "La gente dice la verdad en general, pero se nota que está cansada".

En cuanto a la huelga que se llevará a cabo mañana en la administración pública y, tras decir que la respeta totalmente, ha recordado que, en estos momentos, lo importante es seguir vacunando y realizando pruebas.

Respecto a lo que sucederá el 10 de mayo, al día siguiente del fin del estado de alarma, Sagardui ha dicho que las Comunidades Autónomas necesitan instrumentos jurídicos para poder tomar decisiones. "Al menos se puede modificar la ley de sanidad pública para que tengamos esos instrumentos jurídicos. Otras comunidades coinciden en la necesidad de adaptar la ley para evitar las resoluciones judiciales ", ha añadido.