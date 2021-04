27/04/2021 14:22 Sociedad coronavirus El Gobierno español estudia partidos con público en las últimas jornadas de liga E. G. | EITB MEDIA La propuesta afectaría tanto a la liga de fútbol como a la de baloncesto, y está siendo analizada por el Ministerio de Sanidad. El Gobierno Vasco dice que a día de hoy es "imposible". Escuchar la página Escuchar la página

El Gobierno español, a través del Ministerio de Sanidad, bajara la posibilidad de la entrada de público en los estadios durante las últimas jornadas de las ligas de fútbol y baloncesto de este año, según informa la Cadena Ser.

La propuesta está siendo analizada por el Ministerio que dirige Carolina Darias y tendría dos opciones: la primera, permitir la entrada del público en las cuatro últimas jornadas (a partir del 8 de mayo) o en las últimas dos.

En todo caso, el aforo estaría limitado a unas 5000 personas, siempre según la emisora.

El Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes, ambos consultados por EITB Media, han negado que el asunto esté sobre la mesa, aunque fuentes del Consejo han admitido que están recibiendo "presiones" desde LaLiga Santander para que haya público en las gradas, sobre todo tras conocerse que la Eurocopa se jugará en este formato.

Rechazo de las instituciones vascas

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, se ha referido a esta posibilidad al ser preguntado en la rueda de prensa posterior consejo de gobierno. Zupiria se ha mostrado tajante y ha recordado que la opción de introducir público en los espacios deportivos "está condicionada por la situación sanitaria", y que por tanto, a día de hoy eso es "imposible".

"No sabemos en qué situación estaremos el 8 de mayo, pero hemos de actuar con seriedad y responsabilidad, no es que queramos dar malas noticias", ha añadido.

Asimismo, ha aclarado que la decisión corresponde al Consejo Superior de Deportes, pero que este órgano debe consultarlo con el Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas. Así, ha puntualizado que no han recibido consulta alguna. Además, ha recordado que la consejera Gotzone Sagardui preguntó al Ministerio sobre la vuelta de público a los estadios hace una semana y que se le respondió que no era posible.

En la misma línea, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha considerado que no sería "lógico ni coherente" que el fútbol fuera "eximido del régimen general de limitaciones en el que desgraciadamente vivimos".

Ha agregado que, puesto que la asistencia a eventos está restringida a un máximo de 600 personas en espacios exteriores, "no entendería" que se celebraran "espectáculos deportivos" con varios miles de aficionados. "El mero hecho de que sea fútbol no disculpa que no se cumplan las mismas condiciones establecidas para el resto", ha zanjado.