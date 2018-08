Sociedad

Sociedad

Aralar protesta por la emisión del mensaje del Rey en EITB

24/12/2011

Aralar se ha concentrado frente la sede de EITB en Bilbao y han mostrado su rechazo a la emisión del mensaje del Rey.

Representantes de Aralar se han concentrado hoy frente la sede de EITB en Bilbao para mostrar su rechazo a la emisión del mensaje navideño del Rey a través del canal autonómico. Además, han denunciado la actuación del lehendakari, Patxi López, por fomentar "una lucha de identidades", y han afirmado que España, en vez de ser cada vez más democrática, es más un país de "reyes, reinas, princesas, príncipes y duendes malos".

En la concentración han participado también representantes de Iratzarri, juventudes de Aralar, Gazte Komunistak o Bai Euskal Herriari, entre otras asociaciones. El coordinador de esta formación en Bizkaia, Iosu Murgia, ha defendido que Aralar seguirá reivindicando que "haya menos recortes sociales" y si tiene que haber "haya más recortes reales, pero de la Casa Real".

"El señor Patxi López, máximo responsable de la gestión de EITB, en su día dijo que no iba a hacer una lucha de identidades, pero la primera medida que tomó fue ofrecer un ente público pagado por todos los vascos al Rey de España para que lance sus mensajes, no ya sólo de solidaridad, sino también políticos", ha denunciado. A su juicio, esa reivindicación se "la saltó a la torera el primer día, pese a saber que la sociedad vasca no comparte el concepto de rey y regencia".

Crisis

En este sentido, ha criticado que, en esta época de crisis, en que la gente "lo está pasando mal" y en la que "el número de parados es imparable y siguen creciendo", la persona que tenga que lanzar un "mensaje de ilusión, alegría y esperanza" sea una persona que vive "del dinero público sin ser elegida por el pueblo y sólo por herencia".