La Ertzaintza cierra el gaztetxe de Uxotegi tras 3 meses de ocupación

Redacción

26/12/2011

Según ha informado el Departamento vasco de Interior, la Ertzaintza no ha tenido que desalojar el inmueble. Cuando han llegado al edificio, a las 7:20 horas, no había nadie en su interior.

La Ertzaintza ha cerrado el gaztetxe de Uxotegi, en Donostia-San Sebastián, tres meses después de su ocupación, en la parte vieja de la capital guipuzcoana.

Los policías han requerido los servicios de un cerrajero y de un albañil que ha tapiado los accesos al edificio, tras comprobar nuevamente que en el lugar ya no había nadie.



El inmueble, que es propiedad de una anciana de 104 años residente en Madrid, fue ocupado el pasado 24 de septiembre, un día después de que el colectivo juvenil Kukutza fuera desalojado de otro edificio situado en el barrio de Rekalde de Bilbao.