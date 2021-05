La burbuja de los NFT: cuando la compra de obras contamina más que Bolivia en un año

Jack Dorsey, director ejecutivo y cofundador de Twitter, subastó en marzo de 2021 el primer tuit de la historia —escrito por él mismo en marzo de 2006— y lo vendió por 2,9 millones de dólares. Lo hizo en formato NFT (del inglés non-fungible token), una clase de activo digital que representa un bien único, indivisible, transferible y verificable. Sina Estavi, comprador del tuit, posee así una especie de certificado de autenticidad de dicho mensaje, aunque el propio tuit no le pertenezca, ya que todo el mundo puede verlo y compartirlo en esta misma red social.

En el mismo mes, el artista digital estadounidense Beeple vendió el NFT de su collage "Everydays.The first 5000 days" por 69 millones de dólares mediante la conocida casa de subastas Christie's.

A esta curiosa lista se suman la compraventa de un píxel por 1,1 millones de euros, el meme conocido como Disaster Girl —en el que una niña mira a cámara sonriendo mientras un edificio arde— por 500 000 dólares o la propuesta de la banda de rock Kings of Lion, que lanzará su próximo álbum en formato NFT.

Christie's is proud to offer "Everydays - The First 5000 Days" by @beeple as the first purely digital work of art ever offered by a major auction house. Bidding will be open from Feb 25-Mar 11.



Learn more here https://t.co/srx95HCE0o | NFT issued in partnership w/ @makersplaceco pic.twitter.com/zymq2DSjy7