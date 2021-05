11/05/2021 17:57 Sociedad nombramiento Joseba Segura, nombrado obispo de Bilbao eitb media La toma de posesión de Segura como obispo tendrá lugar el próximo 3 de julio en la catedral de Santiago Apóstol de Bilbao. Escuchar la página Escuchar la página

El papa Francisco ha nombrado obispo de Bilbao a Joseba Segura Etxezarraga, hasta ahora obispo auxiliar administrador diocesano.

La toma de posesión de Segura como obispo tendrá lugar el próximo 3 de julio en la catedral de Santiago Apóstol de Bilbao, convirtiéndose así en el séptimo obispo de la capital vizcaína desde la creación de esta diócesis en el año 1950.

Segura era el principal candidato a dirigir la diócesis bilbaína tras la marcha del anterior prelado, Mario Iceta, nombrado en diciembre arzobispo de Burgos. Desde entonces ha ejercido como obispo auxiliar administrador diocesano para el periodo de Sede Vacante.

Tras anunciarse su nuevo cargo, Segura ha mostrado su deseo de que esta sea "una buena noticia, no para mí, sino para esta comunidad de fe a la que siempre he pertenecido y que ahora me recibe como obispo".

El obispo electo ha aludido a sus orígenes en el barrio de Rekalde, subrayando su vinculación a "esta Iglesia de Bizkaia", que comparte con su antecesor.

Ha puesto el acento en la situación del entorno y la sociedad europea, "donde se vive una profunda y rápida transformación", para destacar que "algunos desafíos que esos cambios plantean a nuestra Iglesia, van a ser cada vez más exigentes".

Segura ha agradecido al pontífice la confianza depositada en él, añadiendo que "no están los tiempos para aplausos, ni para alegrarse en dignidades".

Ha concluido agredeciendo la "gran diversidad de experiencias, relaciones y encuentros" que ha vivido y que, vistos en perspectiva, tal vez puedan servir "para hacer ahora las cosas un poco mejor".