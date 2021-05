21/05/2021 13:55 Sociedad coronavirus Euskadi recibirá el lunes 12 200 dosis de AstraZeneca Eider Garaikoetxea | EITB MEDIA Sobre la segunda dosis de las personas menores de 60 vacunadas con el preparado británico-sueco, el Gobierno Vasco está a la espera de la decisión de la Comisión de Bioética. Escuchar la página Escuchar la página

Euskadi que el próximo lunes recibirá 12 200 dosis de AstraZeneca, según ha informado el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, en la rueda prensa para informar de la situación epidemiológica de Euskadi.

La nueva entrega, confirmada por el Gobierno español, se producirá tras la decisión de la Comisión de Salud Pública de administrar un segundo pinchazo de Pfizer a aquellas personas que han sido inmunizadas con AstraZeneca en primera dosis. El Comité de Bioética estudia, entretanto, la opción planteada por el Consejo Interterritorial de Salud de elegir, mediante la firma de un consentimiento informado, si se completa la pauta con AstraZeneca o con Pfizer.

Al respecto, el viceconsejero de Salud ha preferido no pronunciarse y ha subrayado que "lo más prudente es esperar" a lo que decida el Comité. No obstante, ha recordado que ya hay una decisión sobre qué vacuna administrar en segunda dosis a las personas menores de 60 años, y se trata de las de ARN mensajero (Pfizer o Moderna). Lo que no está en cuestión es qué marca recibirá la población mayor a 60 años: "Se les vacunará con AstraZeneca, esperemos tener suficientes dosis", ha añadido.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ya advirtió el pasado miércoles que optar por Pfizer como segunda dosis supondría retrasar durante dos semanas las nuevas vacunaciones con el suero estadounidense.

Quintas también ha revelado que, en adelante, se realizarán dos entregas semanales de Pfizer (hasta ahora era una), aunque el cambio no afectará al número de dosis recibidas. No obstante, ha comentado que el hecho supondrá alteraciones en el proceso logístico.