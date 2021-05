23/05/2021 11:46 Sociedad CORONAVIRUS Félix Zubia: "¿AstraZeneca o Pfizer? La que te ofrezcan" EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA El jefe de la UCI del Hospital Donostia dice que "no hay derecho a organizar un lío de este tipo" y que "es un despropósito hacer firmar que quieres cumplir la ficha técnica de un medicamento". Escuchar la página Escuchar la página

83.300 trabajadores esenciales menores de 60 años recibieron la primera dosis de AstraZeneca en la Comunidad Autónoma Vasca y 21.000 en Navarra. Ahora, llegado el momento de inocular la segunda dosis, la EMA apuesta por repetir la misma fórmula y el Gobierno español prioriza Pfizer. Así, en la CAV se ofrecerá Pfizer a estas personas y quien no lo desee, porque quiere que la segunda dosis sea de AstraZeneca, deberá firmar un documento y esperar el suministro.

El presidente de la UCI del Hospital Donostia, Félix Zubia, se ha referido a este tema este domingo en el programa Osasun Etxea de Euskadi Irratia. "No hay derecho a organizar un lío de este tipo, a dejar la decisión en manos de la ciudadanía y a convertir un problema de logística en un problema de salud", ha comenzado su lectura, "de hecho, la segunda dosis debería ser con AstraZeneca, según la EMA y el 17 colegios médicos. ¿Se pueden combinar dos fórmulas diferentes? Sí", reflexiona y explica que la combinación de dos fórmulas diferentes aumenta los efectos leves, el malestar, la diarrea... pero no produce consecuencias graves, "no tiene riesgos y es eficaz".

"Nosotros en medicina tenemos que seguir las fichas técnicas de los medicamentos y no seguirlas es lo que requiere una firma. En este caso, hacer firmar a alguien una declaración en la que dice que quiere cumplir la ficha técnica de un medicamento es un disparate" dice sobre el documento que deben firmar los que quieren completar la pauta con AstraZeneca.

"¿Qué haría yo? Coger la que haya. Si llaman a alguien y le ofrecen Pfizer, debería decir que sí. Toma la que te ofrezcan y listo " recomienda Zubia. Eso sí, si alguien quiere esperar a que el segundo pinchazo vuelva a ser con AstraZeneca, ha querido dejar claro que no pasa nada: "Visto el ejemplo del Reino Unido, no pasa nada aunque se alargue un poco la inoculación de la segunda dosis de AstraZeneca". Ante la tentación de algunos de quedarse solo con la primera dosis, ha insistido en que lo más recomendable es completar toda la pauta, es decir, recibir las dos dosis. No obstante, ha recordado que los que sólo se queden con la primera dosis tendrán una protección del 70% sobre la enfermedad grave de la covid.

Por otra parte, Zubia ha explicado que la vacuna alemana Curevac, que la EMA podría aprobar a mediados de junio, ha tenido buenos resultados según los responsables gipuzkoanos que han tomado parte en el ensayo con los que ha podido hablar el médico de cuidados intensivos y que le han afirmado que podría estar lista para su distribución para finales de junio.

Previsiones de cara al verano

El jefe de la UCI de Donostia se ha felicitado por el descenso de los datos de la pandemia durante la última semana, una mejora que ellos también han detectado en su unidad: "Despacio, pero la situación se está tranquilizando. De todos modos, tenemos un punto de preocupación. No hemos pasado del negro al blanco, estamos en un tono gris y, por lo tanto, tenemos que seguir vigilando las medidas ".

Aunque cree que algunos pasos se están dando con excesiva rapidez, Zubia se ha mostrado "optimista" de cara al verano: "El que todos los mayores de 50 estén vacunados va a suponer un gran cambio. El virus seguirá extendiéndose, pero los más vulnerables estarán protegidos ". Teniendo en cuenta que para conseguir esta protección hay que esperar entre 10 y 15 días después de recibir las dos dosis, Zubia espera estar en esa situación a finales de julio o comienzos de agosto.

Una vez conseguido esto, considera adecuado que la mascarilla no sea obligatorio en el aire libre, pero afirma que "para estar en interiores sí habría que mantenerla".

Para volver a la normalidad, ha subrayado, será necesario que el 80% de la población esté vacunada y que se garantice "una vacunación global amplia", ya que, de lo contrario, pueden surgir variantes y "volver al punto de partida".