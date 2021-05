28/05/2021 15:21 Sociedad Audiencia de Navarra El fiscal ve probada la coautoría de los tres acusados del crimen de Cáseda EiTB Media | Agencias El fiscal mantiene la petición de 60 años de prisión para cada uno de ellos por el triple asesinato. Escuchar la página Escuchar la página

El fiscal ha considerado probada la coautoría de los tres acusados del triple crimen de Cáseda, asegurando que los hijos de Juan Carlos conocían los hechos, pudieron haberlos evitado y huyeron sin prestar auxilio a las víctimas, por lo que ha mantenido la petición de 60 años de prisión para cada uno de ellos.

Así lo ha indicado durante la exposición de su informe en la quinta y última jornada del juicio. Según el testimonio de Julián, ha señalado, Emilio se quedó retrasado en el coche y fue él quien sacó la escopeta después de que su padre le dijese "saca saca", que "da a entender que estaba toda la acción preparada" puesto que no necesita más explicaciones para entender a qué se refería.

Además, ha apuntado, ambos hijos huyen con su padre y "se desentienden de las víctimas", existiendo así un consentimiento tácito, y previamente a su viaje a Cáseda tanto el padre como los hijos participaron en las conversaciones telefónicas.

En el coche, ha subrayado, los acusados llevan en el asiento trasero una escopeta "perfectamente acondicionada, sin seguro y dispuesta para el disparo" así como otra escopeta descargada en el maletero y distintas armas blancas repartidas por el vehículo.

Sobre la localización de la escopeta, ha referido que hasta el momento del juicio esta siempre se localizó en el asiento trasero pero dos años y medio después Amparo ha cambiado su versión ubicándola en el maletero puesto que "es un hecho incriminatorio contra ellos y había que buscar una excusa".

Además, una vez que llegan a Cáseda no buscan aparcamiento, sino que dejan el coche junto a las víctimas puesto que "tenía que dejarlo cerca porque es donde llevan todo el arsenal".

Por contra, ha comentado, Fermín y sus hijos "no llevan nada" salvo el "típico bastón de gitano, de jerarca" que "no es propiamente un arma defensiva para protegerse de un ataque que piense que iba a venir".

El fiscal ha considerado probado que existe alevosía puesto que se empleó el arma más letal, una escopeta con cartuchos de postas, y a José Antonio se le disparó dos veces para asegurar su muerte, lo que existía ánimo de matar.

Además, el ataque fue "totalmente inesperado", salen del coche sin armas pero llevaban una escopeta preparada "para sacarla de forma rápida" y "probablemente tapada con una manta" y una testigo aseguró que tras oír "saca saca" inmediatamente escuchó los disparos, por lo que "no pudieron ejercer ninguna defensa".

El fiscal ha defendido que el testimonio de Julián cumple todos los requisitos para ser tomado como prueba, pues nunca ha habido ninguna contradicción en él mientras que sí las ha habido en el de Amparo en cuestiones como la ubicación de la escopeta o el papel que jugó Emilio en la pelea y, además, ha mentido en hechos probadas como quién le llevó a Cáseda.

El fiscal ha considerado que no puede aplicarse el atenuante por confesión de los hechos puesto que en todo momento los tres acusados "se han acogido a su derecho a no confesar" y no han aportado ningún hecho novedoso, de hecho no han facilitado datos sobre hechos como quién recargó la escopeta.

En referencia a la petición de atenuante por legítima defensa ha referido que "las víctimas fueron porque les citaron ahí" y que no llevaban armas mientras que los acusados "se trasladaron armados hasta los dientes".

Tampoco ha aceptado que existiese alteración en sus facultades aclarando que no es lo mismo esto que la existencia de un arrebato y subrayando que, en todo caso, tendría que existir un estímulo previo que no se da en este caso puesto que "los muertos no hicieron nada" y "nunca puede justificar la rebaja de una pena el tratar de imponer tu voluntad sobre una mujer".

Amparo, ha relatado el fiscal, se fue a casa de su padres junto a su hija de 2 años y medio, 9 días antes de los hechos por desavenencias conyugales y, tras discutir con ellos y a espaldas de su familia, regresó a Cáseda para retomar la convivencia con su marido.

Sobre las 17:00 horas se entera el padre y comienza Emilio a mandar mensajes a Amparo y le avisa que va a llamar a Fermín, una llamada "muy importante porque es la causa de todo en gran medida" y que no habría sido necesaria en caso de que su objetivo fuese solo llevarse a su hija.

En esa llamada realizada por el padre a través del móvil de su hijo Julián, ha expuesto, avisa a Fermín que van a ir a pegar a su hijo, por lo que "una reacción bastante lógica es que vayan a defenderlo" más aún teniendo en cuenta "el código de actuación gitana y siendo esta persona un jefe de su clan".

Asimismo, a las 17:49 horas Emilio manda un mensaje a su hermana diciéndole que no se muevan de allí, de lo que "se deduce que cuando llaman a Fermín están preparando la actuación que van a llevar", ha concluido.