28/05/2021 16:05 Sociedad MIGRACIÓN "Deteniendo migrantes en el Bidasoa, incumplen las normas del espacio Schengen" La asociación Harrera Sarea de Irun asegura que la migración "es un fenómeno estructural que no va a desaparecer". Hoy volverán a manifestarse para denunciar la situación de las personas migrantes.

En lo que va de año, la asociación Irungo Harrera Sarea ha atendido a 1117 personas migrantes que pretendían llegar a Hendaia desde Irun; solo la noche del jueves al viernes llegaron 27 personas procedentes, en su mayoría, de África.

Entrevistada en Euskadi Irratia, Anaitze Agirre, voluntaria de Irungo Harrera Sarea, ha explicado que todos llegan "asustados, deshechos, psicológicamente golpeados y decepcionados". Su situación, ha dicho, es "decepcionante": "No entienden por qué, después de recorrer el camino que han recorrido desde sus lugares de origen hasta aquí, y viendo el Estado francés tan cerca, no pueden cruzar la frontera". En este sentido, ha denunciado que las malas prácticas de acogida "están obligando a estas personas a tomar decisiones duras".

Agirre ha destacado que la migración "no es un problema", sino que "un fenómeno global y estructural que no va a desaparecer" que "debería gestionarse como tal". Ha denunciado que los procesos de detención de migrantes por parte de los cuerpos de policía de España y Francia son "racistas e ilegales". "En el espacio Schengen hay libre tránsito para todos, tengan o no papeles, y la policía está violando a diario las normas", ha indicado.

Ha hecho un llamamiento a participar en las manifestaciones que se celebrarán este sábado, a las 17:00 horas en el puente de Santiago entre Irun y Hendaia. "Queremos denunciar lo que se esá produciendo en la muga y queremos pedir a los políticos que se puede y se debe mejorar la acogida, que es hora de pasar de las palabras a los hechos. Si las decisiones no se toman cuanto antes, habrá más muertos ", ha dicho.

Un joven migrante de 28 años falleció el pasado sábado en Irun ahogado en un intento de cruzar el Bidasoa. Llegó a España por Canarias, pasando después por Granada y Madrid, hasta llegar a Irun.

El mismo día, al otro lado del Bidasoa, en Hendaia fue rescatada una persona menor de edad en grave estado. Se trata de un joven de Burkina Faso de 16 años.