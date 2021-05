30/05/2021 11:05 Sociedad CORONAVIRUS Félix Zubia: "La vacuna funciona, no hemos tenido vacunados en la UCI" EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA Además, el responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Donostia ha explicado que actualmente casi no hay mayores de 65 años ingresados por covid-19 en los hospitales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Félix Zubia, jefe de servicio de la UCI del Hospital Donostia. Foto: EITB Media 29:18 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Cuatro de cada 10 habitantes de Hego Euskal Herria ya tiene inoculada la primera dosis de la vacuna frente a la covid-19 y uno de cada cinco tiene la pauta completa y esta inmunizado. ¿Se notan estos datos en los hospitales? El jefe de la UCI del Hospital Donostia, Félix Zubia, ha afirmado que sí en el programa Osasun Etxea de Euskadi Irratia, sobre todo en el perfil de los pacientes: "En la escala que va del negro al blanco, hace 8 días dije que la situación en los hospitales era 'gris' y nosotros seguimos en una situación similar. Eso sí, la vacuna ha supuesto un gran cambio. Se ha comprobado claramente que la vacuna funciona. Nosotros no hemos tenido pacientes que estaban vacunados en la UCI, por ejemplo ". Solo han tenido un par de casos de personas que habían dado positivo dos días después de recibier el primer pinchazo y que, obviamente, aún no habían desarrollado la inmunidad.

A medida que avanzaba la vacunación, los adultos han sido protegidos frente al virus y el perfil de los pacientes es mucho más joven actualmente: "No hay casi personas de más de 65 años ingresados por covid-19 en los hospitales en estos momentos. La mayoría de las personas que ingresan por covid y terminan en nuestra unidad tienen entre 40 y 65 años, la edad de los enfermos ha bajado mucho ".

Precisamente, el dato de incidencia acumulada por 100.000 habitantes a 14 días pone de manifiesto que el dato de los mayores de 65 años es tres veces inferior al del conjunto.

A la vista de la eficacia de las vacunas, pero siendo consciente de que las mismas no han llegado aún a la mayoría de los ciudadanos, el médico de la UCI ha insistido en la necesidad de seguir con las medidas de prevención hasta que la inmunización llegue a toda la población: "Parece que la pandemia ha terminado y no es verdad, el virus sigue ahí y los enfermos también". Zubia ha vuelto a apelar a la responsabilidad ante la proximidad del posible final de la pandemia: "Sólo faltan unas semanas para la consecución de la inmunidad colectiva, que llegará entre julio y agosto, y después, en los próximos meses veremos pequeños focos de forma intermitente, en algún pueblo y barrio, en hospitales, etc."

Entre todas las medidas que se pueden tomar, el médico intensivista ha destacado de manera especial el no juntarse en interiores: "Cuidado con que diferentes unidades de convivencia se reúnan en espacios cerrados", y ha subrayado que habrá que seguir con la mascarilla en espacios cerrados durante mucho tiempo, "aunque se esté vacunado".