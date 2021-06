15/06/2021 21:37 Sociedad Coronavirus Osakidetza realiza un cribado en un centro educativo de Zalla EITB MEDIA | AGENCIAS La localidad ha vuelto este lunes a la zona roja del semáforo del coronavirus, "probablemente", según la consejera Gotzone Sagardui, a causa de los positivos localizados en este centro. Escuchar la página Escuchar la página

Osakidetza está haciendo un cribado en un centro educativo de Zalla, localidad que ha sumado 13 positivos en la última semana y que este lunes ha regresado a la zona roja de alta trasmisión del virus al superar la incidencia de 400 casos por 100.000 habitantes en 14 días.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha reconocido que la subida de contagios en este municipio puede estar ligada "probablemente" a los positivos localizados en este centro educativo, en el que se ha visto "conveniente" hacer un cribado.

Sagardui, que no ha dado más detalles al respecto, sí ha explicado que no hay ninguna evidencia de que la variante india esté detrás de ese alza de casos, y que será necesario esperar la secuenciación de las pruebas del cribado, para saber si se corresponden o no con esta variante.

La consejera ha informado, además, de que, hasta la fecha, se han registrado en Euskadi 36 casos de la variante india de la covid-19, lo que significa que "no ha habido una progresión alarmante al respecto".