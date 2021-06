28/06/2021 10:51 Sociedad ENTREVISTA Ekain Perrino: "Las instituciones deben tomarse más en serio la homofobia" Perrino, quien sufrió un ataque homófobo en Basauri a comienzos de junio, llama a las instituciones a actuar en contra de la homofobia, más allá de colgar la bandera en el día del orgullo LGTBI. Escuchar la página Escuchar la página

Hace menos de un mes que Ekain Perrino sufrió un ataque homófobo en Basauri, su municipio. Varios jóvenes le profirieron insultos homófobos y le propinaron una brutal paliza, llegando a dejarle inconsciente.

Entrevistado hoy en Faktoria de Euskadi Irratia, ha manifestado que aunque está "mejor", aún no está bien; sufre de "ansiedad y miedo", apenas sale de casa y se está recuperando, poco a poco, "gracias al apoyo de familiares y amigos" y con ayuda profesional.

Hasta donde él sabe, el proceso judicial va muy lento, y no tiene esperanzas de que se haga justicia "por lo que estoy conociendo, parece que si no te matan, no se puede esperar gran cosa".

Hoy será un Día del Orgullo especial para él, pero no cree haya "nada que celebrar", al contrario, opina que todavía hay un largo camino por recorrer: "De celebrar, habría que celebrar los progresos, pero creo que, ahora mismo, vamos para atrás".

Perrino considera que es muy importante salir a la calle a manifestarse, más si cabe, para denunciar ataques como el que él mismo sufrió. "Por eso fui el otro día a Zornotza e iré hoy a Bilbao", apunta.

Ha apelado al deber de las instituciones de reconocer que la homofobia existe: "deben responsabilizarse para buscar soluciones a este problema, no es suficiente con poner una foto o una bandera en el balcón en el Día del Orgullo; si no se toman en serio el tema, la calle seguirá no siendo segura para nosotras y nosotros".

Según el basauritarra, "es verdad que, en temas como la homofobia, cuesta distanciarse de las ideas que se nos han inculcado desde siempre, pero es muy importante que cada uno se analice y cambie lo que tenga que cambiar. Nosotros seguiremos denunciando y señalando hasta que cada cual se señale a sí mismo".