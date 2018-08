Sociedad

'Me he arruinado la vida' confesó a la Policía el asesino de Yasmín

23/01/2012

Fue acuchillada presuntamente por su expareja en Irun, en mayo de 2009. La Fiscalía solicita penas que alcanzan los 50 años de prisión para el acusado y más de 50.000 euros de indemnización.

"A ella le he cortado el cuello y al otro no sé si le he llegado a dar porque había mucho jaleo. Ya sé que me he arruinado la vida pero sé lo que he hecho porque me las ha hecho pasar putas", confesó a la Policía el esposo y presunto asesino de la ciudadana colombiana Yasmín Zamira tras matar a su víctima.



Así lo ha desvelado la abogada que ejerce la acusación particular en nombre de la madre de Yasmín, durante la primera sesión del juicio con jurado que ha comenzado este mediodía en la Audiencia de Gipuzkoa contra un ciudadano colombiano, que se enfrenta a peticiones de más de cuarenta años de cárcel por matar en mayo de 2009 a su esposa Yasmín Zamira en Irun e intentar asesinar a Juan Pablo Urtizberea, quien intercedió entre la víctima y su agresor y recibió sendas puñaladas en el abdomen y la espalda.





El presunto asesino de Yasmín está procesado también por un delito de coacciones, otro de amenazas y un tercero de conducción temeraria que le imputan tanto la Fiscalía, como las acusaciones particulares que ejercen la madre y la hija de la fallecida y el propio Urtizberea, además de las acciones populares del Ayuntamiento de Irun, las Juntas Generales de Gipuzkoa y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, representadas en la vista por el Abogado del Estado.



Estaba previsto que el acusado prestara declaración hoy en la primera jornada de este juicio, que se prolongará durante más de dos semanas, aunque finalmente la presidenta del tribunal ha decidido aplazar hasta mañana su testimonio, debido a que la elección de los miembros del jurado y las alegaciones previas de las partes han ocupado todo el tiempo de la sesión.



Por este motivo, las únicas palabras proferidas por el acusado el día de los hechos han trascendido a través de la intervención que la acusación particular ha dirigido hoy al jurado, a cuyos miembros ha desvelado que, tras cometer el crimen, el acusado se dirigió a los policías que acudieron al lugar y les dijo: "a ella le he cortado el cuello y al otro no sé si le he llegado a dar porque había mucho jaleo"."Ya sé que me he arruinado la vida, pero sé lo que he hecho, porque me las ha hecho pasar putas. Y al otro le he metido por meterse donde no le llaman", señaló asimismo a los agentes.



La defensa, por su parte, ha confesado que su cliente mató a Yasmín, si bien ha aclarado que este hecho es un homicidio porque lo hizo en un estado de arrebato pasional por los celos que sufría al conocer que ella tenía otra relación sentimental.



Asimismo ha reconocido que apuñaló a Urtizbarea, aunque ha aclarado que lo hizo en un acto "instintivo". Ha admitido también la existencia de un delito de lesiones por las heridas que sufrió la amiga que acompañaba a Yasmín en el coche, delitos por los que, en conjunto, pide penas que suman diez años para su patrocinado.



El juicio continuará mañana con la declaración del procesado y los testimonios de Urtizberea, y de la hija de Yasmín, entre otros testigos.