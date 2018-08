Sociedad

Música

Paloma San Basilio se pasa a la música electrónica

Redacción

24/01/2012

Ver para creer: Paloma San Basilio se pasa al dance. La mítica cantante cambia las tradicionales baladas con las que nos tenía acostumbrados y da un giro de 180 grados en su carrera musical. El nuevo disco llamado Amolap (“Paloma” al reves) nos presentará la nueva faceta de la polivalente artista.



Para éste nuevo trabajo ha contado con la inestimable ayuda de su hija Ivana Gomez, quien ha trabajado como productora en esta nueva etapa con la que nos ha sorprendido su madre.



“Hay mucha gente que no va entender esto, pero no me importa, porque confío en lo que estamos haciendo. Cuando empecé era muy moderna y rompía muchos estilos, entonces no veo por qué ahora no puedo repetir lo mismo”, ha declarado Paloma.



Y no es para menos, ya que, dejando atrás las clásicas baladas y su romanticismo, el nuevo trabajo dará una vuelta de tuercas a seis de sus clásicos llenándolos de ecos, reverbs e incluso algun subidón al mas típico estilo discotequero.



Ayuda de su hija



"Mi hija me empujó a hacerlo, pero también la sensación de que esos temas siguen ahí, en la memoria de la gente, y hay que reinventarlos. Lo más difícil ha sido soltarme para acomodar mi voz, ese ha sido el gran desafío. Siento que el resultado final es fresco” ha argumentado la artista.



Todavía se desconoce la fecha de salida de este nuevo álbum en España, pero va a comenzar su promoción por Lationamérica este mismo mes donde comenzará a ponerse a la venta.