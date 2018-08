Sociedad

Tercera sesión del juicio

Un ertzaina dice que el asesino de Yasmín sabía lo que hacía

Redacción

25/01/2012

El ertzaina que se hizo cargo de la custodia del presunto asesino de Yasmín Rodríguez, afirma que el acusado "sabía lo que hacía y además lo justificaba".

"Comprendía lo que había hecho" y además "lo justificaba", con esta contundencia ha descrito el estado de ánimo del presunto asesino de Yasmín Rodríguez el ertzaina que se hizo cargo de su custodia tras el crimen, ante quien el acusado reconoció ser el autor de la muerte y de la agresión a Juan Pablo Urtizberea.



La declaración de este agente ha sido el testimonio más destacado de los prestados en la tercera jornada del juicio con jurado que se sigue en la Audiencia de Gipuzkoa por la muerte de esta ciudadana colombiana presuntamente acuchillada en el cuello por su marido, del que estaba separada, y las graves heridas que sufrió el ciudadano Juan Pablo Urtizberea, al ser apuñalado en el abdomen y la espalda, la madrugada del 9 de mayo de 2009 en Irun.



Al igual que la mayoría de la docena de agentes de Policía que han declarado hoy en la Audiencia Gipuzkoana, al ertzaina que custodió al acusado le llamó "mucho" la atención la "frialdad", la "naturalidad" y el "aplomo" que mantenía éste instantes después de cometer el crimen, algo que le dio pie a preguntarle por lo ocurrido.



Según este agente, el encausado le respondió "con absoluta tranquilidad", con "mucha calma" y mirándole a la cara: "a ella le

he cortado el cuello, al otro no sé si le he dado porque había mucho jaleo". "Sé que me he arruinado la vida -continuó impasible el procesado-, pero he hecho lo que tenía que hacer, porque me lo había hecho pasar muy mal y al otro le he dado porque se metió" por medio.



Así lo ha recordado el testigo, quien ha descartado además tajantemente que el procesado se encontrara bajo el efecto del alcohol porque no tenía síntomas, "no olía, ni balbuceaba, ni tenía los ojos rojos", algo en lo que han coincidido la mayoría de los policías que tuvieron contacto con el acusado tras el crimen.



Junto a este testimonio, la declaración de otra agente de la Ertzaintza presente en el Hospital del Bidasoa cuando comenzaron a llegar los heridos, ha sobrecogido a los asistentes a la vista.



Esta policía ha recordado cómo el personal de urgencias trabajaba de forma "ajetreada" intentando reanimar a Yasmín, cuando a los pocos minutos llegó gravemente herido a otro "box" Juan Pablo Urtizberea al que se le veían parte de las vísceras que le salíann por la herida que había recibido en el abdomen.