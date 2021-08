01/08/2021 18:13 Sociedad Sanción Xabier Alkuaz, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Tafalla, multado por incumplir el toque de queda Agencias | EITB Media El concejal fue sancionado la madrugada del 30 de julio, cuando estaba con un grupo de amigos fuera del horario permitido, según ha relatado él mismo. Escuchar la página Escuchar la página

Xabier Alkuaz, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Tafalla, ha sido sancionado por la Policía Municipal por saltarse el toque de queda durante la madrugada del pasado 30 de julio.

El propio Alkuaz, representante de EH Bildu, ha dado su versión de lo ocurrido en un escrito: "Estábamos hablando y bebiendo unas cervezas tranquilamente, y eran alrededor de las tres de la mañana cuando vimos a los agentes de la policía municipal. Dándonos cuenta que habíamos incumplido el toque de queda, disolvimos el grupo y yo me dirigía a mi casa cuando fui requerido por los municipales. Me identifiqué y me anunciaron una sanción por incumplimiento del toque de queda. Hasta aquí los hechos".

En esta misma publicación, el concejal admite haber cometido un error y que su actuación no es "comprensible" dada la "situación que vivimos". Además, ha pedido disculpas y ha puesto su cargo a disposición de su partido.

Navarra Suma pide su dimisión

El grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Tafalla ha pedido la dimisión "inmediata" de Alkuaz o su cese por parte del alcalde, Jesús Arrizubieta, por su "inaceptable comportamiento público".

A juicio de Navarra Suma, "la asunción del error por parte del concejal de Juventud, poniendo su cargo en manos de la Asamblea de EH Bildu, no es suficiente, porque Xabier Alkuaz se debe a la totalidad de la ciudadanía de Tafalla".