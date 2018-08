Sociedad

Juicio

El acusado admite que tiene que pagar la muerte de Yasmín

Redacción

31/01/2012

Los miembros del jurado iniciarán este miércoles sus deliberaciones. La Fiscalía pide 44 años para el presunto asesino de Yasmín.

El acusado de matar a su esposa Yasmín Rodríguez en mayo de 2009 en Irun (Guipuzkoa) ha dicho hoy que la fallecida ha sido lo "mejor" de su vida, ha lamentado haberle "fallado" y, tras pedir "perdón", ha admitido que él deberá pagar por ello "quiera o no quiera".

Así lo ha asegurado este hombre en la última jornada del juicio que se sigue en su contra desde la semana pasada en la Audiencia de Gipuzkoa, donde las distintas partes han presentado hoy sus informes a los miembros del jurado.

"He fallado. Le he fallado como persona, la he destruido. Era muy buena persona y ese daño es irreversible. Y eso quedara marcado para mí toda la vida. Lo llevaré siempre hasta que me muera. Yo nunca he querido hacerle daño ni a ella ni a las demás personas, pero lo he hecho y eso está ahí y lo tengo que pagar quiera o no quiera. No lo acepte o lo acepte", ha asegurado el procesado en el ejercicio de su derecho a decir la última palabra del juicio.

"En ningún momento he querido destruirle a ella ni hacerle nada, para mi ha sido muy buena gente y ha sido lo mejor de mi vida y le he fallado y pido perdón por todo esto. Aunque no me crean, es lo que siento de verdad", ha dicho.

Este alegato, que el acusado ha realizado hoy ante el jurado, contrasta no obstante con los testimonios que ha aportado durante la vista, en la que ha asegurado que sólo recuerda parcialmente lo sucedido la madrugada del 9 de mayo de 2009 cuando, tras embestir en dos ocasiones con su coche al vehículo en el que viajaban la víctima y una amiga, se apeó del automóvil y presuntamente acuchilló a Yasmín en el cuello.

Al término de la sesión de hoy, la presidenta del tribunal ha citado al jurado para mañana, cuando le hará entrega del objeto del veredicto, tras lo que sus miembros iniciarán sus deliberaciones.