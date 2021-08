Solucionados los problemas informáticos que han afectado a la red del Gobierno Vasco

En los centros de vacunación también han tenido "problemas para mantener el procedimiento habitual". Sin embargo, los profesionales sanitarios se han adaptado a las circunstancias, y han conseguido que en general, no se haya tenido que esperar mucho tiempo en los vacunódromos.

Este viernes se ha registrado una incidencia que ha afectado a la red del Gobierno Vasco, por lo que durante varias horas no ha sido posible acceder a las páginas webs de Osakidetza o Irekia, por ejemplo. No obstante, los problemas ya han sido resueltos, por lo que estos servicios funcionan nuevamente con total normalidad.

La avería se ha producido sobre las 13:30 horas, y en la práctica ha obstaculizado especialmente a la página web de Osakidetza. Fuentes del Departamento de Salud han explicado a Euskadi Irratia que en los centros de vacunación también han tenido "problemas para mantener el procedimiento habitual".

Sin embargo, los profesionales sanitarios se han adaptado a las circunstancias y han conseguido que, en general, no se haya tenido que esperar mucho tiempo en los vacunódromos.

Así, en Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, la vacunación ha sido interrumpida durante un par de horas en el centro de vacunación del frontón Lakua. Sin sistema informático, los registros se han realizado manualmente.

Asimismo, en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) también han tenido que tomar a mano los datos de las personas que se acercaban a vacunarse.

En las redes sociales varios usuarios han dejado constancia de este fallo informático, que se ha prolongado durante varias horas:

Tras varios intentos de contactar con @osakidetzaEJGV me dicen que el sistema está caído y los teléfonos no funcionan, difundirlo para que lo sepa la gente e intentar llamar más tarde o mañana porque no pueden gestionar nada excepto urgencias @VOSTeuskadi @radioeuskadi