'Si hay que meter a Urdangarin en la cárcel, se le mete'

05/02/2012

Son palabras del magistrado del Supremo José Ramón Soriano. En la misma línea, Soriano asegura que, de estar en su mano, llamaría a declarar también a la infanta Cristina.

El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano ha dicho que "si hay que meter a Iñaki Urdangarin en la cárcel, pues se le mete", y se ha mostrado partidario de que se cite a declarar a la infanta Cristina.

Así lo asegura en una entrevista que publica el diario La Nueva España, en la que señala que los casos "Gürtel", "Brugal", "Matas" o "Urdangarin" son "escandalosos", sobre todo en tiempos de crisis, y que, por tanto, "la gente espera que la Justicia sea objetiva, imparcial y rigurosa".

Tras recordar que el Rey dijo, en su tradicional discurso de Navidad, que la Justicia es igual para todos, el magistrado del Tribunal Supremo ha opinado que habría que citar también a la esposa del duque de Palma, la infanta Cristina.

"Si yo fuera el responsable de esa instrucción, claro que lo haría. Si formaba parte de unas sociedades, algo sabe", ha apuntado al ser preguntado sobre si cree necesario que declare la hija del rey.

"No es una persona tonta"

"Parece que la mayor responsabilidad es de su marido, pero él arrastró a la compañera, que parece que no es una persona tonta. Citarla contribuiría a que el ciudadano creyera en la Justicia. No se la puede dejar fuera ni evitar que declare, porque no tiene ningún privilegio", ha apostillado.

Iñaki Urdangarin deberá declarar el próximo 25 de febrero como imputado en el caso "Palma Arena", en el que se investiga un supuesto uso irregular de fondos públicos por parte del Instituto Nóos cuando él era su presidente.