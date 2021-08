23/08/2021 19:10 Sociedad San Sebastián Quedan en libertad las 10 personas detenidas el domingo en San Sebastián Agencias | Eitb Media Los jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en la madrugada del domingo por lanzar objetos contundentes contra agentes de la Ertzaintza, al intentar estos disolver multitudes y controlar el cumplimiento de la normativa sanitaria. Escuchar la página Escuchar la página

Los diez detenidos en la madrugada de este pasado domingo en San Sebastián como consecuencia de los altercados registrados cuando la Ertzaintza intentaba disolver aglomeraciones de gente en varias zonas de la ciudad han quedado en libertad tras prestar declaración en el juzgado, según ha informado Europa Press citando fuentes del departamento de Seguridad.

Los incidentes se produjeron tanto en la Parte Vieja como en el centro de la capital donostiarra. Según el Departamento Vasco de Seguridad, los disturbios comenzaron sobre las tres menos veinte de la madrugada del domingo cuanto los alborotadores lanzaron, como en días anteriores, objetos contundentes contra los agentes del dispositivo que controlaba el cumplimiento de la normativa sanitaria frente a la Covid-19.

Además, cruzaron contenedores, quemando alguno de ellos, en las principales calles del centro de la ciudad como la calle Hernani en la confluencia con Andia o la calle Fuenterrabía. En los altercados tres ertzainas resultaron contusionados, ninguno de carácter grave.

También rompieron varios escaparates de comercios de la zona de San Martin, desperfectos que han denunciado los comerciantes de la zona del mercado de San Martin de Donostia que se han visto afectados y se han encontrado con escaparates rotos y robos, que intentan arreglar y reponer lo más pronto posible, para poder recuperar el ritmo habitual, o en algún caso, poder volver a abrir.

Los agentes utilizaron material antidisturbios y realizaron diez detenciones, siendo una de las personas detenidas menor de edad, de 17 años, que fue puesto a disposición de sus padres hasta ser citado por el juez. La edad de los otros nueve oscila entre los 18 y los 22 años y todos han pasado ya a disposición judicial.

Los incidentes de los últimos días coinciden con las fechas en las que se debía celebrar la Semana Grande donostiarra.

Partidos políticos y comerciantes condenan los incidentes

La federación de comerciantes Gipuzkoa Merkatariak ha expresado su "condena y repulsa" de los actos vandálicos y ha reclamado a las instituciones "que tomen las medidas oportunas" para que estos hechos "no se vuelvan a repetir".

Esta asociación ha expresado su "solidaridad" con los comercios afectados, a los que ha ofrecido apoyo para completar las tramitaciones necesarias una vez evaluados los daños.

Estos actos violentos han concitado las críticas de todos los partidos políticos de la ciudad, aunque no su unanimidad, ya que EH Bildu se ha desmarcado de la declaración institucional acordada por el resto de formaciones locales.

El escrito firmado por PNV, PSE, PP y Elkarrekin Donostia expresa su "más rotunda condena ante las actitudes insolidarias, incívicas y de ninguna manera justificables de algunas personas que anteponen sus apetencias personales al bien común".

También "condena los ataques que han sufrido diversos negocios de la ciudad" y expresa "todo su apoyo y respaldo" a sus trabajadores, así como a la Policía Municipal y a la Ertzaintza.

Por su parte, EH Bildu ha presentado un texto alternativo, en el que se elude el apoyo a la Ertzaintza, aunque sí manifiesta su "más enérgico rechazo" a los "actos vandálicos que han sucedido las últimas noches" en San Sebastián y expresa su "solidaridad con las personas, comercios y negocios afectados por estos hechos".

En una entrevista en Radio Euskadi, el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha informado de 12 arrestos en la noche del sábado, de un total de 40 durante toda la semana en San Sebastián, a los que hay que sumar más de 60 investigados.

Erkoreka ha indicado que el 60 % de los detenidos tiene antecedentes relacionados con la delincuencia común o infracciones relacionadas con la normativa covid.

"No hay otro tipo de antecedentes. No podemos afirmar que (estos incidentes) obedecen a una estrategia planificada u otro designio social o político. Yo no asociaría lo que está ocurriendo ahora a la kale borroka", ha subrayado.