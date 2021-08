30/08/2021 11:12 Sociedad Nuevo protocolo en la CAV Salud exime de cuarentena a los contactos estrechos que hayan pasado la covid-19 en los últimos 180 días EITB Media No obstante, deben evitar lugares concurridos, usar la mascarilla en sus interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles, Escuchar la página Escuchar la página

El nuevo protocolo de Salud del Gobierno Vasco exime a las personas asintomáticas que hayan pasado la covid-19 en los últimos seis meses de tener que aislarse por ser contacto estrecho de una persona que haya dado positivo, porque se les considera a todos los efectos, también inmunizados.

No obstante, estas personas deben mantener un comportamiento sensato para evitar la posible expansión del virus y en caso de que desarrollen los síntomas, se procederá como el resto de casos con la realización de una prueba diagnostica y el consiguiente aislamiento.

La nueva actualización del protocolo de vigilancia epidemiológica recoge quién y cómo debe hacer la cuarentena en caso de ser contacto estrecho de un positivo, esto es, cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos, sin el uso continuado y correcto de la mascarilla.

Según el nuevo protocolo, "si has tenido infección activa por covid-19 en los últimos 180 días y eres contacto estrecho no debes realizar cuarentena, pero sí extremar el uso de mascarilla en interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles".

Tampoco las personas con pauta de vacunación completa y contacto estrecho deben realizar cuarentena, pero sí extremar el uso de mascarilla en interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles con la covid-19.

El resto de personas que hayan sido contacto estrecho de un positivo si deben realizar cuarentena durante 10 días desde la fecha del último contacto con la persona que dio positivo.

Además, si durante el aislamiento se desarrollan síntomas, pasará a ser considerado caso sospechoso y deberá hacer autoaislamiento dentro del hogar y contactar con el servicio de rastreadores. Si la prueba diagnóstica es positiva, el contacto será considerado caso confirmado con infección activa y se manejará como tal. Si el resultado es negativo, mantendrá la cuarentena hasta completar los 10 días.