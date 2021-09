01/09/2021 18:17 Sociedad Estado de Alarma Archivadas 14.740 multas en Euskadi después de que el TC declarara que el confinamiento fue ilegal AGENCIAS | EITB MEDIA La Ertzaintza y las Policías Locales interpusieron, en total, 22.957 multas por incumplir el confinamiento decretado en marzo de 2020. Las multas que fueron abonadas (más de 5.200) no se devolverán y las que cuentan con una resolución de sanción en firme (unas 3.000) no se anularán. Escuchar la página Escuchar la página

Un total 14.740 multas han quedado sin efecto en Euskadi después de que el Tribunal Constitucional declarara ilegal el confinamiento del primer estado de alarma.

El Boletín Oficial del País Vasco publica este miércoles la orden del Departamento de Seguridad que resuelve sobre los procedimientos administrativos sancionadores abiertos en Euskadi tras el fallo del TC que el pasado julio declaró inconstitucional varios preceptos del Real Decreto con el que Gobierno español implantó el primer estado de alarma el 14 de marzo de 2020, como el que restringía la libertad de circulación.

En la orden se acuerda en base a ese decisión del TC no incoar los expedientes sancionadores por no haber respetado las restricciones a la movilidad, archivar las actuaciones de aquellas multas sobre las que no haya una resolución de sanción firme y estimar los recursos que se hayan interpuesto a los efectos de anular la sanción impuesta.

Fuentes del Departamento de Seguridad han indicado que a fecha de 30 de julio la Ertzaintza y las Policías Locales habían interpuesto en Euskadi 22.957 denuncias ligadas a la normativa del primer estado de alarma anulado por el TC. Estos expedientes son los que tramita el Gobierno Vasco y no incluye las multas que gestionan los ayuntamientos de Bilbao, Vitoria y Barakaldo.

De ellas se incoaron 20.237 expedientes sancionadores, de los que 5.256 son firmes al haberse abonado por el procedimiento de "pronto pago", sin recurso, y otros 2.961 tienen también una resolución de sanción firme.

La sentencia del TC no afecta a estas 8.217 multas firmes, según han indicado fuentes de Seguridad, pero sí a las 14.740 restantes, que quedan por lo tanto sin efecto.