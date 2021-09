06/09/2021 15:18 Sociedad Denuncia El sindicato SIPE denuncia a Erkoreka y Sagardui ante la Agencia de Protección de Datos O.P. | EiTB Media El sindicato de la Ertzaintza denuncia que las patrullas reciben órdenes para ir a controlar si personas con positivo por covid-19 cumplen el confinamiento establecido. La cesión de ciertos datos a la Ertzaintza podría vulnerar el derecho a la intimidad y la ley de Protección de Datos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Coche patrulla de la Ertzaintza. Foto: Ertzaintza. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Noticias (1) SIPE denuncia que la Ertzaintza recibe instrucciones para identificar a positivos en sus domicilios

El sindicato de la Ertzaintza SIPE ha presentado una denuncia en la Agencia Vasca de Protección de Datos contra los consejeros de Seguridad y de Salud, Josu Erkoreka y Gotzone Sagardui, respectivamente.

SIPE pide que se abra un expediente sancionador contra los máximos responsables de Seguridad y de Sanidad por haber mandado a los ertzainas a controlar si personas con positivo por covid-19 estaban en sus domicilios cumpliendo el confinamiento establecido.

Según este sindicato, esa orden puede vulnerar el derecho a la intimidad y a la protección de sus datos de las personas que han dado positivo por covid-19, lo cual sería una práctica ilegal.

El mes pasado el sindicato denunció que las comisarías están recibiendo instrucciones para que patrullas acudan a domicilios particulares con el objetivo de identificar a personas que, según Osakidetza, han dado positivo en covid, así como a quienes convivan con ellas.

SIPE dirigió entonces un escrito al consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, señalando que la Jefatura de División de Investigación Criminal estaba remitiendo notificaciones a las diferentes comisarías de la Ertzaintza, informando de casos de positivos por covid, con sus datos particulares, nombres y apellidos, con la finalidad de que dirijan a sus domicilios patrullas policiales.

El sindicato solicitó al consejero que se ordenara el cese de este tipo de prácticas, que según el sindicato se están realizando desde el comienzo de la pandemia, advirtiendo de que, de lo contrario, presentaría una denuncia ante la Agencia Vasca de Protección de Datos, como finalmente ha sucedido.

"No existe precepto alguno que recoja de forma expresa que los datos de salud pueden ser objeto de cesión; no lo hacen con los traslados de presos a centros médicos donde los ertzainas desconocen si el que trasladan puede ser positivo en Covid-19 o puede tener cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa, porque se vulnera el derecho a la intimidad de la persona, ¿y aquí no?", preguntaba, entonces, el sindicato.