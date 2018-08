Sociedad

Recurso de la defensa

Rechazan repetir el juicio de Pablo Ibar, condenado a muerte en EEUU

Redacción

13/02/2012

Un juez de Florida ha rechazado el recurso presentado por la defensa que pedía repetir el juicio que le condenó a muerte. La Asociación contra la pena de muerte de Pablo Ibar lamenta la decisión.

Un juez de Florida ha rechazado el recurso en el que se le solicitaba que anulara, y ordenara repetir, el juicio en el que el español Pablo Ibar fue condenado a pena de muerte por tres asesinatos cometidos en ese estado de EEUU en 1994.

Sin dirigirse a la sala y en una audiencia muy breve, el juez Jeffrey R. Levenson ha entregado a las partes una resolución en la que explica sus argumentos para rechazar la petición presentada por la defensa del único español condenado a muerte en Estados Unidos.

El abogado de Ibar, Benjamin Waxman, ha expresado su "profunda decepción" por la decisión, adoptada después de que el juez hubiera aplazado en tres ocasiones previas esta crucial cita argumentando que necesitaba más tiempo para estudiar los argumentos del abogado.

Waxman ha anunciado, además, que recurrirá la resolución ante el Tribunal Supremo de Florida, una gestión que debe realizar en un plazo de treinta días y cuya respuesta por parte de esa instancia judicial podría tardar "dos o tres" años en emitirse, según ha explicado el propio abogado.

Ibar, que no ha acudido a la vista celebrada de Fort Lauderdale, en el norte de Miami, está preso en un penal de Rainford, en Starke (Florida), desde 2000, año en el que fue condenado a la pena capital por un triple asesinato cometido en 1994 en este estado del sur de Estados Unidos.

La Asociación contra la pena de muerte de Pablo Ibar lamenta la decisión

La Asociación contra la pena de muerte de Ibar ha mandado un comunicado mostrando su disconformidad con la decisión del juez Jeffrey R. Levenson.

"Dicha decisión, de 50 páginas, consiste en que el juez ha desestimado el recurso planteado por la defensa de Pablo Ibar en abril de 2009. Alega para ello entre otras cosas que el experto en reconocimiento facial de la Universidad de Birmingham (Reino Unido) no estaba suficientemente cualificado para determinar en su peritaje que el rostro que aparece en la foto de un video de videovigilancia de infima calidad no se correspondía con el de Ibar".





Asimismo, la asociación critica que el juez haya afirmado que la defensa con la que contó Pablo Ibar fue correcta. "El abogado de oficio de aquél entonces ha declarado que se consideraba directamente responsable de la condena a muerte de su cliente".

La Asociación afirma que dicho abogado no pidió un peritaje de reconocimiento facial, y que fue preciso interrumpir el juicio en dos ocasiones: en una de ellas el abodado de oficio se encontraba aquejado de una fuerte dolencia hepática, y en la otra ocasión dicho abogado estaba detenido por hallarse involucrado en un episodio de violencia doméstica.

La Asociación asimismo quiere recordar que "ninguna de las huellasdactilares recogidas en el lugar del crimen coincide con las de Pablo Ibar y que el ADN recogido allí tampoco coincide con el de Ibar".











