08/09/2021 11:31 Sociedad Presos de la cárcel de Zaballa Unai, preso de Zaballa: "Lo peor es no tener calendario, no saber hacia dónde vas, cuándo vas a salir" EITB MEDIA El programa "Faktoria" de Euskadi Irratia se ha trasladado hasta la cárcel de Zaballa para hablar con tres presos. Han contado cómo es la vida en la cárcel, y han dado su punto de vista sobre la reinserción y el traspaso de la gestión penitenciaria.

El programa Faktoria de Euskadi Irratia ha entrevistado a Unai, Iñaki y Joseba, presos de la cárcel de Zaballa. Iñaki acaba de cumplir dos años en esta cárcel y trabaja en la enfermería del centro penitenciario. Según ha relatado, la vida en la cárcel es "tranquila", pero en su trabajo diario ve de primera mano la gravedad de los presos enfermos mentales y dependientes.

Unai, que trabaja en el economato, también ha destacado que hay mucha gente en la cárcel alavesa que está "afectada" por la salud mental: "De aquí no saldremos mañana y cada uno avanza como puede".

Unai, que lleva poco tiempo en este centro, cree que lo peor es no tener una "hoja de ruta": "No sabemos a dónde vamos, cuándo vamos a cambiar de grado, cuándo vamos a salir, y eso no ayuda", ha dicho.

Iñaki y Joseba coinciden con esta afirmación. Joseba ha pasado un año en Zaballa y ayer supo que el viernes pasará al tercer grado."Tenemos que seguir adelante aquí, enfrentándonos en el día a día, porque con las pastillas no vamos a ninguna parte", ha señalado. Nada más salir, lo tiene claro, quiere estar con su familia: "Voy a cenar con mi familia, han sufrido muchísimo y quiero recuperar el tiempo perdido".

Preguntados por la reinserción, todos reconocen haber "aprendido" de los errores del pasado, pero admiten que "el estigma de estar en la cárcel estará ahí y no será fácil una vez salgan".

En cuanto al traspaso de la gestión penitenciaria, los tres reclusos han admitido que en la cárcel se habla "mucho" del tema y que esperan que las condiciones penitenciarias "mejoren".