08/09/2021 20:05 Sociedad Playas Se mantiene la bandera amarilla en las playas de San Sebastián por la posible presencia del alga Ostreopsis O.P. | Eitb Media En la zona de Sagües de la Zurriola una veintena de bañistas se ha quejado de picores esta mañana, por lo que ha ondeado la bandera roja.

Las autoridades han acordado prohibir el baño en la zona de Sagües de la Playa de la Zurriola esta mañana, después de que una veintena de bañistas haya presentado picores esta mañana. Sin embargo, la situación ha mejorado en la zona, y ya ondea la bandera amarilla.

La bandera amarilla también sigue ondeando en el resto de las playas donostiarras hoy, debido a la presencia del alga Ostreopsis que causó en la jornada de ayer un centenar de casos de prurito o picores leves. Hoy no se han dado casos en el resto de las playas (Ondarreta, La Concha y la Isla), aunque, por precaución, mantendrán la bandera amarilla en ellas.

Según ha informado la concejala de Salud Pública de San Sebastián Marisol Garmendia, las analíticas realizadas en las últimas horas muestran que la calidad del agua es muy buena para el baño.

Según ha informado el consistorio, no existe ninguna analítica específica para este tipo de alga microscópica y es la sintomatología de las personas afectadas lo que hace sospechar de la presencia del alga. Según informan, el calor ha podido favorecer la rápida proliferación del alga, y esa mayor concentración ha podido provocar más casos de prurito.

Según las autoridades sanitarias no hay razón para la alarma: "la presencia de microalgas en el agua de baño, sobre todo con la bajamar, puede provocar, en algunos bañistas, picores. Si notas picor al bañarte, no te alarmes, no es nada grave ni peligroso, pero sí molesto". Recomiendan darse baños cortos, ir al puesto de socorro en el caso de presentar síntomas, así como ducharse siempre después del baño.

En Iparralde se detectó la presencia de Ostrepsis a principios de agosto, lo cual obligó a las autoridades a cerrar las playas de Lapurdi por precaución.

¿Qué es el alga Ostreopsis?

Ostreopsis es un alga microscópica marina que crece principalmente sobre el fondo, recubriendo macroalgas, rocas y guijarros. Siendo microscópicas, no pueden verse individualmente a simple vista, pero en caso de proliferación, la película de estos microorganismos que recubre el fondo marino se hace visible ya que el fondo y los objetos aparecen recubiertos de una capa de color marrón, e incluso se pueden observar espumas o grumos mucilaginosos marrones flotando en el agua.

Cuando la concentración en agua de mar de Ostreopsis es alta, el contacto o la inhalación de aerosoles marinos contaminados puede provocar, de forma rápida y tras el contacto directo de la piel con agua de mar contaminada, picores (prurito) y erupciones cutáneas (eritema).

Asimismo, pueden darse manifestaciones clínicas similares a una gripe: rinorrea, tos productiva, fiebre, broncoconstricción, dificultad respiratoria e irritación de mucosas y ojos tras la inhalación de aerosoles con la toxina. En este caso, los signos clínicos aparecen dentro de las 48 horas posteriores a la exposición a aerosoles, con mayor frecuencia entre 2 y 6 horas, y suelen resolverse de 24 a 48 horas después del inicio.