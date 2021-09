15/09/2021 08:49 Sociedad Coronavirus El personal sanitario de Iparralde no vacunado será suspendido de trabajo y sueldo EITB Media La mayoría de los profesionales ya están vacunados, el 98,83%. El sindicato CGT dice que en estos números faltan trabajadores tanto de residencias de ancianos como de clínicas privadas. Escuchar la página Escuchar la página

Este miércoles será el último día en el que todos los profesionales sanitarios de Iparralde deberán haber recibido al menos la primera dosis de la vacuna anticovid. Quienes renuncien a ello no perderán su puesto de trabajo, pero no podrán trabajar y, por tanto, no percibirán retribuciones.

La mayoría del personal sanitario ya está vacunado, el 98,83%. Así, el servicio continuará con normalidad. No obstante, el sindicato CGT asegura que en estos números faltan tanto trabajadores de residencias de ancianos como de clínicas privadas.

El estado de alarma está previsto que finalice en noviembre en el Estado francés, y los sanitarios que están en contra de la obligatoriedad de la vacuna esperaban que las cosas cambiaran para entonces, pero no será así después de que el Gobierno francés anunciase que se mantendrá la obligación. La medida ha desatado una ola de protestas por todo el Estado.

El sindicato CGT ha informado de que cerca de 100 profesionales han pedido ayuda jurídica: "Es catastrófico e inaceptable. Además, la situación que ya era complicada desde el punto de vista de los puestos de trabajo se complicará aún más. Quitarán las camas en los hospitales y en las residencias de ancianos". En cambio, la red hospitalaria de la costa vasca ha desmentido este extremo y ha asegurado que, salvo algunas reorganizaciones en geriatría, el servicio continuará "como siempre".