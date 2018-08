Sociedad

Condenados a 20 y 15 años de cárcel los asesinos de Gaizka Etxebarria

16/02/2012

El bilbaíno de 30 años desapareció el 11 de noviembre de 2008 tras acudir a una cita para vender un coche de su propiedad.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a Hatim M. y Jonathan Z. a 20 y 15 años de prisión, respectivamente, por el asesinato de Gaizka Etxebarria, joven bilbaíno de 30 años que desapareció el 11 de noviembre de 2008 tras acudir a una cita para cerrar la venta de un coche de su propiedad y cuyo cadáver fue encontrado entrerrado en una zona de monte del barrio San Cristóbal de Sopuerta (Bizkaia).

Según la sentencia del tribunal, Hatim M. y Jonathan Z. son autores de un delito de asesinato con "alevosía y ensañamiento", tras quedar probado que H.M. efectuó tres disparos sobre el cuerpo de Gaizka con un arma corta semiautomática, que no le causaron la muerte al no afectar a órganos vitales, y que ambos autores, al no disponer de más munición, asestaron a su víctima 29 puñaladas que fueron mortales de necesidad.



Los condenados deberán indemnizar conjuntamente por daños morales con 132.000 euros a la mujer del fallecido y con 11.000 euros al padre de éste.

Además, la sentencia añade para Hatim M. otra condena de tres años, seis meses y un día al considerarle culpable de un delito de robo con violencia, un año más por tenencia ilícita de armas y otros seis meses más por falsedad documental, hasta superar en total los 25 años de prisión.

El jurado considera probado que los dos acusados planearon el asesinato.