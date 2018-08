Sociedad

Las familias de bebés robados piden el compromiso del lehendakari

17/02/2012

Una representación de la Asociación SOS Bebés Robados y de la familia Losa-Ocariz han trasladado a Patxi López sus problemas y demandas.

Las familias de bebés robados ha advertido este jueves que estarán pendientes de que los compromisos que se están tomando por parte de los partidos políticos se lleven a cabo y no se "diluyan" porque "no podemos dejar que las investigaciones se paren y que la Ertzaintza no disponga de los medios oportunos para llegar hasta el final y que se esclarezcan los hechos".

El lehendakari, Patxi López, ha recibido a una representación de la Asociación SOS Bebés Robados y de la familia Losa-Ocariz, en el Parlamento vasco donde este jueves se ha acordado la creación de una Comisión de estudio sobre los casos de bebés robados y adopciones irregulares efectuadas entre los años 1940 y 1990.

La portavoz de la familia Losa-Ocariz, Cecilia, ha subrayado la importancia de la reunión "fluida" mantenida con López en la que han planteado los puntos en los que las familias tienen problemas, sobre todo en el acceso a la información de determinadas instituciones. "Hemos pedido que no se proteja a las instituciones frente a las familias porque las víctimas somos las familias", ha insistido.

La presidenta de SOS Bebés Robados Euskadi, Flor Diaz, por su parte, ha agradecido la ventana que el Gobierno vasco "va a abrir" con la que espera que todo funcione "mucho mejor" y ayude a solucionar los problemas que encuentran las empresas.

Además, ha considerado "muy positiva" la constitución de la Comisión parlamentaria ya que las familias "se han sentido solas y han sentido miedo ante la posibilidad de que se intentara tapar estos casos", por lo que con esta iniciativa se sienten "más tranquilas".

Reunión Clarificadora



Finalmente, la consejera de Justicia del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha calificado la reunión de "clarificadora" y ha resaltado el papel de la Comisión interdepartamental constituida el pasado 27 de enero como "ventanilla única" para las familias.

Respecto a las reivindicaciones de la asociación sobre la necesidad de disponer de un apoyo económico y de locales para atender a las personas afectadas y guardar los documentos e información recabada, ha avanzando que el Ayuntamiento de Irún se encuentra conversando con la Diputación de Gipuzkoa para poner a disposición de las asociaciones un local, y que el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Bilbao va a presentar una moción para que el Consistorio ofrezca a las familias medios materiales y humanos.