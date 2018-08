Sociedad

La mujer egipcia: picardía interior frente a sobriedad exterior

17/02/2012

Las mujeres en Egipto llevan velo islámico, pero en lo que a la ropa interior se refiere, la religión no se pronuncia y de hecho las mujeres esconden ropa interior de lo más sugerente.

Esa tendencia no contraviene las normas de la religión. Foto: photl.com

Bajo una apariencia discreta y cubriéndose casi todo su cuerpo, las mujeres egipcias esconden ropa interior de los más sugerente, desde picardías transparentes a sujetadores coloridos o medias de encaje.

Frente al auge del "hiyab" (velo islámico) y otras prendas como el "niqab", que tapa toda la cara menos los ojos, muchas son las egipcias que optan por todo lo contrario cuando se trata de escoger su ropa interior.

En el centro de El Cairo, las tiendas de lencería dejan de lado la sobriedad y exponen atrevidos modelos en sus escaparates, acaparando la atención de mujeres y hombres por igual.

"Esto solo se lo ponen para estar en casa", explica la vendedora Mona Ahmad, mientras muestra provocativos disfraces de enfermera, policía, presidiaria o azafata.

Por 100 libras egipcias (unos 16 dólares o 12 euros), un par de hermanas acompañadas por su madre se llevan un ceñido minivestido de bruja, con sombrero incluido, poco antes de que una pareja entre a ojear el muestrario.

Esa tendencia no contraviene las normas de la religión, según el experto en estudios islámicos de la institución Al Azhar, la más prestigiosa del islam suní, Abdel Moti Bayumi, que asegura que el "islam no interviene en la ropa interior de la mujer, sino que esto es algo que se deja para ella misma".

La ley islámica no se refiere a la ropa interior femenina, sino que "pide a la mujer que la vestimenta exterior no sea estrecha para que no describa su cuerpo ni enseñe su piel, puesto que debe vestirse con ropa que la proteja y sea decente", precisa Bayumi.