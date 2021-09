21/09/2021 14:56 Sociedad LEY AUDIOVISUAL El Gobierno Vasco exige a Sánchez un trato igual para todas las lenguas en la ley audiovisual AGENCIAS | EITB MEDIA Los grupos indenpendentistas, por su parte, han avisado que no apoyarán la futura ley si no protege las lenguas cooficiales. Escuchar la página Escuchar la página

El Gobierno Vasco ha reclamado un tratamiento igual para todas lenguas en el anteproyecto de Ley general de comunicación audiovisual que tiene previsto aprobar el Gobierno de España. Los grupos indenpendentistas, por su parte, han avisado que no apoyarán la futura ley si no protege las lenguas cooficiales.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, ha dicho desconocer todavía en qué términos se va a dar luz verde a ese texto. Sin embargo, ha indicado que durante el trámite público abierto su gobierno presentó en julio alegaciones exigiendo un tratamiento de igualdad para todas las lenguas del Estado español.

Ha indicado que por el momento no conoce la forma en la que se va a dar cauce a esa exigencia en el texto pero ha añadido que si no fuera satisfactorio quedará por delante todo el trámite parlamentario de la norma para tratar de subsanarlo.

Los independentistas no apoyarán ley audiovisual si no respeta las lenguas



Grupos independentistas como ERC, EH Bildu o el PdeCat, han avisado de que no apoyarán la futura ley audiovisual si no protege las lenguas cooficiales, como a su juicio ocurre con el anteproyecto que tiene sobre la mesa el Consejo de Ministros.



Así lo han señalado en el Congreso los portavoces parlamentarios de EH Bildu, ERC y PdeCat, Mertxe Aizpurua, Gabriel Rufián y Ferran Bel, respectivamente, mientras que la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, también se ha unido a las críticas y ha advertido de que la ley audiovisual es una "línea roja".



Según Aizpurua, el actual anteproyecto -aún no aprobado- deja en manos de las plataformas digitales el "calado de las lenguas cooficiales", porque no incluye una cuota específica para la su exhibición, si no que las incluye en el mínimo de los contenidos en castellano, lo que a su juicio supone "una clara discriminación".

Rufián ha aludido a la falta de respeto del proyecto a la lengua cooficial, para advertir de que el Gobierno de Pedro Sánchez está "demasiado tranquilo" ante leyes que no les gustan y ha pedido que nadie dé por seguro su voto "a nada".

Si no hay un porcentaje de exhibición para "cada una" de las lenguas cooficiales, tampoco el PdeCat apoyará la ley. Su portavoz en el Congreso, Ferran Bel, ha advertido: si el Gobierno "aprueba esta ley por una geometría variable, apoyándose en PP, Ciudadanos o Vox (...) el PSOE va tendría que hacer un replanteamiento global del futuro de la legislatura".

Así, el Gobierno se ve obligado así a buscar el consenso de sus socios para aprobar la normativa, que también ponen en cuarentena grupos como Más País, que no apoyará el anteproyecto si no ataja el problema de las lenguas cooficiales, no porque se alineen con el independentismo, si no porque lo hacen con la Constitución que pide proteger las lenguas, ha indicado el diputado Íñigo Errejón.