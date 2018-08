Sociedad

Caso Palma Arena

Anasagasti: 'Urdangarin no ha hecho nada que no haya hecho el Rey'

Redacción

25/02/2012

El dirigente jeltzale afirma que le cuesta creer que vaya a entrar en la cárcel y dice que le gustaría que devolviera "lo que ha robado".

El senador del PNV, Iñaki Anasagasti, ha manifestado que Urdangarin "no ha hecho nada que no ha hecho el Rey pero éste no es responsable de ninguno de sus actos".

En una entrevista en Radio Euskadi, Anasagasti ha señalado que Iñaki Urdangarin es un "chaval" que "se ha casado con una infanta y hace lo que ve en casa". Asimismo, ha reconocido que le cuesta creer que el duque de Palma vaya a entrar en la cárcel y ha indicado que le gustaría que devolviera "lo que ha robado".

Tras señalar que la Casa Real tiene una "superprotección" ha lamentado que padece "opacidad" lo que genera "entre otras cosas corrupción, como está sucediendo ahora". Por ello, ha acusado al socialismo español de ser "cortesano y versallesco" y ha considerado que hasta que sus juventudes no digan que la Monarquía es "un gran camelo" se seguirá igual".

"Hace lo que ve en casa"

A juicio del dirigente jeltzale, la protección que vive la Monarquía ha permitido el caso Urdangarin que es un "chaval de clase media-alta que se casa con una infanta que hace lo que ve en casa". "Urdangarin no ha hecho nada que no ha hecho el Rey, pero éste no es responsable de ninguno de sus actos", ha añadido.

En este sentido, Anasagasti ha indicado que le cuesta creer que el duque de Palma vaya a entrar en la cárcel y ha reconocido que le gustaría que "devolviera lo que ha robado". En su opinión, ha actuado así porque creía tener "impunidad e inmunidad", pero ésta "se ha roto".