10/10/2021 12:16 Sociedad VIOLENCIA MACHISTA Una jugadora de Osasuna denuncia amenazas de violación continuas por parte de cinco espectadores en un partido EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA El club rojillo ha mostrado su rechazo a lo ocurrido en el partido de este sábado contra el S.D. Nueva Montaña, cuya dirección ha anunciado que presentará una denuncia este mismo lunes.

Una jugadora de 17 años del Club Filial Fundación Osasuna Femenino "B" ha denunciado en sus redes sociales los insultos y amenazas sexuales sufridas este sábado en el encuentro contra el S.D. Nueva Montaña de Santander en el campo del equipo contrario, unas amenazas de violación hacia ella y sus compañeras que fueron constantes durante todo el partido, además de comentarios vejatorios hacia todas ellas por ser mujeres.

Los agresores, cinco jóvenes sentados fuera del recinto, también profirieron insultos sexistas contra la árbitra del encuentro.

La grave situación vivida ha sido denunciada también por las compañeras de equipo de la principal destinataria de las amenazas, que han alzado la voz en redes, generando una ola de solidaridad y denuncia:

Muchísimas gracias a todos por el apoyo, ojalá este tipo de insultos se acabe cuanto antes por que no le deseo nadie todo lo que he/hemos vivido hoy. https://t.co/lNnbCLqNR2 — Karolina (@karoliinaa33) October 9, 2021

Así reflejó la árbitra lo ocurrido en el acta del partido del grupo B del equipo femenino: "Otras incidencias durante el desarrollo de la segunda parte. Me percato de la presencia, fuera del recinto, de cinco chicos subidos a la valla del campo, en la zona de medio campo, detrás de mi asistente número 2, que portaba al menos, uno de ellos, el chándal con el escudo del equipo local, S. D. Nueva Montaña. Se dirigieron durante el desarrollo de la segunda parte tanto a jugadoras como a mi personalmente con comentarios ofensivos. Una vez finalizado el encuentro, la delegada del equipo visitante, junto con la jugadora número 9, doña K. S. G., me presentan su queja sobre dichas faltas de respeto y me comunican con exactitud, lo términos con los que se dirigían a nosotras: "te voy a violar", "vamos a violar a todo tu equipo", "súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo", "se os nota el tanga", "vamos al vestuario y te violo", "tu madre me la chupa", "tienes cara de chuparla bien".

El Club Osasuna ha mostrado públicamente su rechazo a lo ocurrido a la vez que ha agradecido la actitud de la directiva del equipo rival:

#Osasuna quiere mostrar su rechazo a los comentarios recibidos por una de las jugadoras de #OsasunaFemB en el partido disputado esta tarde.



Asimismo, quiere agradecer el apoyo del @SDNMAH1922 por su ejemplar actitud ante lo sucedido. — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) October 9, 2021

Entrevistado por Euskadi Irratia, Mateo Sáenz presidente del S.D. Nueva Montaña se ha mostrado indignado con lo ocurrido. Ha explicado que una vez tuvo conocimiento de los graves insultos y las amenazas que este grupo estaba propinando a la jugadora del Osasuna, se personó en la zona y grabó a los acosadores. Ha anunciado que intenprondrá una denuncia contra ellos este mismo lunes.